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टॉय कार बम से करने वाले थे धमाका, दिल्ली-मुंबई पुलिस ने दबोचे जैश-ISIS के दो आतंकी

Apr 05, 2026 09:24 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई के कुर्ला में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर जैश ए मोहम्मद और आईएसआईएस के दो संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया।

टॉय कार बम से करने वाले थे धमाका, दिल्ली-मुंबई पुलिस ने दबोचे जैश-ISIS के दो आतंकी

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई के कुर्ला में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर जैश ए मोहम्मद और आईएसआईएस के दो संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ये आतंकी दिल्ली और मुंबई में बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे और इसके लिए वह टॉय कार बम का इस्तेमाल करने वाले थे। अभी कुछ और भी लोग स्पेशल सेल की रडार पर हैं। फिलहाल इन दोनों आतंकियों को दिल्ली लेकर आया जा रहा है।

महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने संयुक्त अभियान में मुंबई के कुर्ला और पास के खडावली इलाके में छापेमारी की। इस दौरान दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस के अनुसार, अब इस मामले की आगे की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल करेगी।

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कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक चीजें बरामद

उन्होंने बताया कि विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर दोनों को ठाणे के खडावली और मध्य मुंबई के कुर्ला से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए।

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अधिकारी ने बताया, यह ऑपरेशन दो दिन पहले चलाया गया था और आरोपियों को दिल्ली लाया गया है। ये दोनों ओडिशा से संचालित एक गिरोह का हिस्सा हैं। इनके संचालक भी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में हैं। उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपियों और गिरोह के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

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पीटीआई से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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