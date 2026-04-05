टॉय कार बम से करने वाले थे धमाका, दिल्ली-मुंबई पुलिस ने दबोचे जैश-ISIS के दो आतंकी
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई के कुर्ला में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर जैश ए मोहम्मद और आईएसआईएस के दो संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया।
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई के कुर्ला में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर जैश ए मोहम्मद और आईएसआईएस के दो संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ये आतंकी दिल्ली और मुंबई में बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे और इसके लिए वह टॉय कार बम का इस्तेमाल करने वाले थे। अभी कुछ और भी लोग स्पेशल सेल की रडार पर हैं। फिलहाल इन दोनों आतंकियों को दिल्ली लेकर आया जा रहा है।
महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने संयुक्त अभियान में मुंबई के कुर्ला और पास के खडावली इलाके में छापेमारी की। इस दौरान दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र एटीएस के अनुसार, अब इस मामले की आगे की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल करेगी।
कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक चीजें बरामद
उन्होंने बताया कि विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर दोनों को ठाणे के खडावली और मध्य मुंबई के कुर्ला से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए।
अधिकारी ने बताया, यह ऑपरेशन दो दिन पहले चलाया गया था और आरोपियों को दिल्ली लाया गया है। ये दोनों ओडिशा से संचालित एक गिरोह का हिस्सा हैं। इनके संचालक भी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में हैं। उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपियों और गिरोह के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।
पीटीआई से इनपुट
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अदिति शर्मा
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