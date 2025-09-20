थाईलैंड से दिल्ली पहुंचे दो भारतीय, 5 पॉलिथीन में भरकर लाए कुछ ऐसा सामान कि तुरंत हो गए गिरफ्तार

दोनों आरोपी यात्री अपने साथ गहरे भूरे और हरे रंग के दो ट्रॉली बैग लेकर आए थे। इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उन्हें उनकी और उनके सामान की तलाशी के लिए ग्रीन चैनल की तरफ भेज दिया। जिसके बाद उनके पास संदिग्ध सामान मिला।

नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में दो भारतीय नागरिकों को शक के आधार पर रोककर जब उनकी तलाशी ली, तो उनके पास से करीब साढ़े पांच किलो हरे रंग के मादक पदार्थ बरामद हुआ। बाद में जिसकी पुष्टि गांजा/मारिजुआना के रूप में हुई। इसके बाद अधिकारियों ने पहले उन्हें हिरासत में लिया और फिर पुलिस को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से बरामद नशीले पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत करीब 5.6 करोड़ रुपए है।

राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों शख्स 12 सितंबर को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर AI-2335 के जरिए IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर पहुंचे थे। शक के आधार पर अधिकारियों ने जब उनके सामान की तलाशी ली तो उनके सामान में ग्रे कलर की 5 पॉलिथीन रखी मिलीं, जिनके अंदर हरे रंग का NDPS पदार्थ रखा हुआ था। इसके बाद जब उसकी जांच की गई तो उसके गांजा/मारिजुआना होने की पुष्टि हुई। जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी यात्री अपने साथ गहरे भूरे और हरे रंग के दो ट्रॉली बैग लेकर आए थे। इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उन्हें उनकी और उनके सामान की तलाशी के लिए ग्रीन चैनल की तरफ भेज दिया। इसके बाद जब उन दोनों ट्रॉली बैग को खोलकर उनकी जांच की गई तो उसके अंदर सिल्वर कलर के 5 पॉलिथीन पाउच रखे हुए मिले। जिनका कुल शुद्ध वजन 5687.5 ग्राम यानी 5.687 किलोग्राम था। इन पाउचों में हरे रंग का मादक पदार्थ मिला, शुरुआती जांच में जिसके गांजा/मारिजुआना होने की पुष्टि हुई। उक्त पदार्थ का कुल मूल्य लगभग 5.6 करोड़ रुपए है।