Two held for using fake e vouchers to cheat gold showroom in Delhi ज्यादा लालच पड़ गई भारी, जाली ई-वाउचर से सोने के सिक्के खरीदे; दूसरी बार में पकड़े गए दोनों, Ncr Hindi News - Hindustan
एनसीआर News

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 05:31 PM
ज्यादा लालच पड़ गई भारी, जाली ई-वाउचर से सोने के सिक्के खरीदे; दूसरी बार में पकड़े गए दोनों

ज्यादा लालच करना दो लोगों पर भारी पड़ गया। दोनों ने जाली ई-वाउचर से दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम से पहली बार 2 लाख रुपए के दो सोने के सिक्के खरीदे। जब वे इसमें सफल रहे तो अगले दिन 8 लाख रुपए मूल्य के नकली ई-वाउचर लेकर दोबारा खरीदारी करने पहुंचे। इस बार शोरूम के कर्मचारियों को शक हुआ और वे पकड़े गए।

दिल्ली के एक प्रमुख ज्वेलरी शोरूम में लाखों रुपए के जाली ई-वाउचर का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि राजस्थान के रहने वाले 26 साल के महेंद्र सिंह और 25 साल के संदीप सिंह राठौर नामक आरोपियों ने पूसा रोड स्थित एक शोरूम में इन वाउचरों का इस्तेमाल किया।

दोनों पहली बार 25 अगस्त को शोरूम गए और उनसे 2 लाख रुपये मूल्य के दो सोने के सिक्के खरीदने में सफल रहे। इससे उत्साहित होकर वे अगले दिन 8 लाख रुपए मूल्य के नकली वाउचरों का एक और सेट लेकर पहुंचे।

सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी निधिन वलसन ने कहा कि दूसरी बार पहुंचने पर शोरूम के कर्मचारियों को शक हुआ। उन्होंने वाउचर की जांच की तो पता चला कि वे नकली थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। दोनों के खिलाफ राजिंदर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों के बताए ठिकाने पर छापेमारी की और पहाड़गंज स्थित आरोपी के होटल के कमरे से पहले से खरीदे गए दो सोने के सिक्के (प्रत्येक 10 ग्राम) और 54500 रुपए नकद बरामद किए।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे जयपुर में शशांक नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में थे, जिसने कथित तौर पर उन्हें ईमेल के जरिए जाली ई-वाउचर दिए थे और उन्हें दिल्ली के शोरूम में भुनाने का निर्देश दिया था।

आगे की जांच में इस साल की शुरुआत में जयपुर में हुए एक धोखाधड़ी के मामले में सिंह की संलिप्तता का पता चला। उसने सोशल मीडिया के जरिए नकली निवेश योजनाओं की पेशकश करके लोगों को ठगा था। डीसीपी ने बताया कि पीड़ितों को पांच गुना रिटर्न का वादा करके लुभाया गया था, लेकिन अंततः उन्हें पैसे की बजाय साबुन से भरे पार्सल थमा दिए गए।