नोएडा के मॉल में जमकर चले लात-घूंसे, लाइटर मांगने पर भिड़ गए 2 गुट
नोएडा के एक मॉल में स्थित बार में लाइटर को लेकर दो गुट भिड़ गए। कहासुनी से शुरू होकर मामला मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा के सेक्टर-38ए स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल स्थित एक बार में लाइटर मांगने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी कुछ ही समय बाद मारपीट में बदल गई। इस दौरान घायल युवक के भाई की शिकायत पर सेक्टर-39 पुलिस ने एक नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है।
दिल्ली के प्रहलादपुर स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी निखिल पासवान ने पुलिस को शिकायत दी कि उनका भाई सौरभ पासवान 14 जून को अपने दोस्तों के साथ सेक्टर-39 क्षेत्र स्थित मौसम बार एंड रेस्टोरेंट में पार्टी करने गया था। पार्टी के दौरान वहां मौजूद विक्रम आदित्य ने उससे लाइटर मांगा। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। विक्रम आदित्य और उसके साथ मौजूद दो-तीन लोगों ने निखिल और उसके दोस्तों के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। घटना के दौरान निखिल के चेहरे और हाथ में चोटें आईं।
जान से मारने की धमकी भी दी
आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे पीड़ित और उसके साथी भयभीत होकर वहां से चले गए। घटना के बाद घायल युवक ने अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद उसके भाई ने सेक्टर-39 थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
जांच के आधार पर होगी कार्रवाई
सेक्टर-39 थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के कारणों की जांच की जा रही है।
आए दिन मारपीट की घटनाएं होती हैं
गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर स्थित बार और रेस्टोरेंट का विवादों से पुराना नाता है। आए दिन यहां मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। तीन साल पहले मॉल के अंदर बाउंसरों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। दो साल पहले गुरुग्राम से पार्टी करने आए युवकों ने मॉल की पार्किंग के पास फायरिंग की थी। सुरक्षा के लिहाज से यहां रोजाना अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। उच्च अधिकारियों द्वारा भी नियमित चेकिंग की जाती है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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