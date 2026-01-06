दिल्ली के वेलकम में 2 दोस्तों पर चाकू हमला; एक की मौत, दूसरे का इलाज जारी
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकूबाजी की घटना से एक बार फिर सनसनी फैल गई। इस घटना में घायल दो दोस्तों में से एक मौत हो गई, जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि सोमवार रात करीब 10:02 बजे वेलकम थाना पुलिस को कूड़ा खत्ता, पीली मिट्टी के पास चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली थी। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो दो लोग लहूलुहान हालत में घायल मिले। पुलिस द्वारा उन्हें तुरंत पास के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल ले जाया गया।
घायलों में से एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान 18 साल के अरमान, पुत्र मोहम्मद जाहिद के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवक का नाम अल्ताफ अली (18 साल), पुत्र शमीम है। दोनों लोग जेएमसी, वेलकम के रहने वाले हैं।
आरोपियों की पहचान और उन्हें पकड़ने को कई टीमें लगाईं
पुलिस ने वेलकम थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर सबूत इकट्ठा किए। चाकूबाजी में शामिल आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
25 दिसंबर को हुई थी सूरज की हत्या
गौरतलब है कि बीते महीने 25 दिसंबर की रात को भी वेलकम इलाके में सूरज नाम के एक युवक की चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि यह घटना रात 8.09 बजे वेलकम मेडिकल स्टोर के पास जेड-ब्लॉक में हुई।
घटना की सूचना मिलते ही वेलकम थाने के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित को घायल अवस्था में पाया। उसे तुरंत जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।