Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTwo friends died in the Delhi car blast.
दिल्ली कार धमाके में बिछड़ गए दो दोस्त, खाना खाने गए थे और फिर कभी नहीं लौट सके घर

दिल्ली कार धमाके में बिछड़ गए दो दोस्त, खाना खाने गए थे और फिर कभी नहीं लौट सके घर

संक्षेप: दोनों खाना खाने के लिए लाल किला आए हुए थे, लेकिन उनकी ये मुलाकात आखिरी साबित हुई। दोनों काफी लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे। गांव-गली मोहल्ले में उनकी दोस्ती के किस्से काफी चर्चित थे। उनकी मौत पर मातम पसरा हुआ है।

Tue, 11 Nov 2025 07:13 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, राजन शर्मा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

खाना खाने के लिए लाल किला पहुंचे थे बचपन के दो दोस्त, ब्लास्ट में हो गई दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार धमाके में दो दोस्तों की जान चली गई। दोनों खाना खाने के लिए लाल किला आए हुए थे, लेकिन उनकी ये मुलाकात आखिरी साबित हुई। दोनों काफी लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे। गांव-गली मोहल्ले में उनकी दोस्ती के किस्से काफी चर्चित थे। उनकी मौत पर मातम पसरा हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मृतक अशोक कुमार, अमरोहा जिले के मंगरोला गांव का रहने वाले थे। वह दिल्ली में डीटीसी की कलस्टर बस में कंडक्टर थे और पार्ट टाइम एक निजी स्कूल में चौकीदारी भी करते थे। जबकि दूसरे मृतक 58 वर्षीय लोकेश हसनपुर में खाद विक्रेता थे और अपने परिवार के साथ हसनपुर में ही रहते थे।

समधन की बीमारी और दोस्त से आखिरी मुलाकात

लोकेश की समधन शशि अग्रवाल गत दिनों अपने घर में गिर गई थीं। जिसके चलते उनके दिमाग की नस फट गई और परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती किया है। जहां उनका उपचार चल रहा है। लोकेश सोमवार को शशि को देखने अमरोहा से दिल्‍ली आए थे। अस्पताल से फ्री होने के बाद लोकेश ने अपने दोस्त अशोक को फोन किया और मिलने के लिए कहा। दोनों ने तय किया कि लाल किले के पास एक साथ खाना खाएंगे, लेकिन किसे पता था कि यह मुलाकात उनकी आखिरी होगी।

ब्लास्ट वाली कार के पीछे ही मौजूद थी बाइक

दोनों दोस्त जैसे ही लाल किले के पास पहुंचे, उनके आगे चल रही एक कार में जोरदार धमाका हुआ और धमाके की चपेट में आकर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों को मृत हालत में पुलिस ने लोक नायक अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में दोनों के शवों की पहचान के बाद पुलिस ने उनके परिजनों को उनकी मौत की जानकारी दी. जिसके बाद परिजन देर रात लोक नायक अस्पताल पहुंचे।

लोकेश की पत्नी की पहले ही हो चुकी थी मौत

लोकेश के परिवार में पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। दो बेटे गौरव, सौरभ और एक बेटी दिव्या शामिल है। लोकेश का एक बेटा हसनपुर में रहकर काम करता है और दूसरा बेटा देहरादून में वैज्ञानिक हैं। जबकि बेटी उत्तर प्रदेश में ही दूसरी जगह रहकर नौकरी कर रही है। वहीं, अशोक के तीन बच्चे हैं और वह दिल्ली में किराए के मकान में रहते थे। उनकी मां हार्ट पेशेंट हैं, इसलिए परिवार ने उन्हें बेटे की मौत की खबर नहीं दी है।

एक हादसे ने छीन लीं दोनों परिवार की खुशियां

अशोक के परिजनों ने बताया कि अशोक पहले गांव में ही दूध का कारोबार करते थे। लेकिन करीब दस साल पहले उनकी नौकरी दिल्ली परिवहन निगम में लग गई। जिसके बाद वह अपने परिवार को लेकर दिल्ली आ गए। परिजनों ने बताया कि उनके चचेरे भाई सोमपाल सिंह गांव के प्रधान है। अशोक भी कुछ ही दिन पहले अपने परिवार के साथ अमरोहा आए थे और सभी बहुत खुश थे। एक हादसे ने दोनों परिवारों की खुशियों को छीन लिया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।