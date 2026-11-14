दिल्ली एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग कर रहे दो विदेशी नागरिक गिरफ्तार, मिला 3.21 करोड़ का सोना
विदेशी नागरिकों से बरामद अंडाकार पाउच (टेप सहित) का कुल वजन लगभग 2,835 ग्राम (2.8 किलो) था। जिनसे सोने की चार छड़ें (गोल्ड बार) निकाली गईं।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अवैध रूप से तस्करी करके 2.313 किलोग्राम सोना ला रहे दो विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। आरोपियों से बरामद इस सोने का बाजार मूल्य लगभग 3.21 करोड़ रुपए है। कस्टम्स के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी और प्रोफाइलिंग के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ये दोनों आरोपी पेस्ट के रूप में सोना छुपाकर ला रहे थे और खास बात यह है कि इस सोने को अंडाकार पाउच के रूप में उनके शरीर से चिपकाकर रखा गया था।
इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली एयपोर्ट के कस्टम विभाग ने बताया कि ये दोनों विदेशी नागरिक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से कजाकिस्तान के अल्माटी होते हुए आ रहे थे। इसी दौरान इन दोनों को 12 नवंबर को दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर अधिकारियों ने उस वक्त रोक लिया जब वे 'ग्रीन चैनल' से गुजर रहे थे, तभी सीमा शुल्क (कस्टम) अधिकारियों ने उन्हें रोकते हुए उनकी तलाशी ली।
विस्तृत तलाशी लेने पर उनके शरीर पर टेप से चिपकाकर रखे गए आठ अंडाकार पाउच मिले, जिनमें सोने का पेस्ट छिपाकर रखा गया था। इन पाउच (टेप सहित) का कुल वजन लगभग 2,835 ग्राम (2.8 किलो) था। विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस पेस्ट से 2.31 किलोग्राम वजन की सोने की चार छड़ें (गोल्ड बार) निकाली गईं।
कस्टम विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत सोने को जब्त कर लिया गया, जबकि दोनों विदेशी यात्रियों को इसी अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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