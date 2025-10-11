Two flyovers will be built in Gurugram गुरुग्राम में दो फ्लाईओवर बनेगा, इन व्यस्त चौराहों पर जाम से राहत मिलेगी, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम में दो फ्लाईओवर बनेगा, इन व्यस्त चौराहों पर जाम से राहत मिलेगी

गुरुग्राम के व्यस्ततम चौराहे दादी सती चौक और अंबेडकर चौक पर अगले माह फ्लाईओवर के निर्माण के तहत टेंडर लगाए जाएंगे। दोनों फ्लाईओवर के डिजाइन आईआईटी दिल्ली को भेजे गए हैं। जीएमडीए का दावा है कि अगले सप्ताह तक आईआईटी दिल्ली से डिजाइन की पुनरीक्षण रिपोर्ट मिल जाएगी।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSat, 11 Oct 2025 09:28 AM
जीएमडीए की योजना दादी सती चौक पर तीन-तीन लेन, जबकि अंबेडकर चौक पर दो-दो लेन का फ्लाईओवर बनाने की योजना है। इसके निर्माण पर करीब 111 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जीएमडीए ने पांच महीने पहले डीपीआर तैयार करवा ली थी।

सलाहकार एजेंसी ने डीपीआर को आरई वॉल आधारित फ्लाईओवर के निर्माण के आधार पर तैयार किया था। अधिकारियों का मानना है कि इस पद्धति से फ्लाईओवर बनने से आसपास लगते क्षेत्रों की दृश्यता खत्म हो जाती है। ऐसे में द्वारका एक्सप्रेसवे की तर्ज पर डिजाइन तैयार किया गया है।

मौजूदा समय में इन चौराहों पर लगता है जाम

मौजूदा समय में इन दोनों चौराहों पर यातायात जाम लगता है। दादी सती चौक पर तो सुबह और शाम के समय वाहन चालकों को निकलने के लिए करीब 15 से 20 मिनट तक का इंतजार करना पड़ता है। एक तो इस चौक पर गोल चक्कर बना हुआ है और दूसरा जीएमडीए ने यातायात पुलिस के आग्रह पर यातायात सिग्नल लगा दिया है। इस चौक के चारों तरफ तीन-तीन लेन की सड़क हैं, जो इस चौक के चारों तरफ संकरी हो जाती है।