गुरुग्राम में दो फ्लाईओवर बनेगा, इन व्यस्त चौराहों पर जाम से राहत मिलेगी

गुरुग्राम के व्यस्ततम चौराहे दादी सती चौक और अंबेडकर चौक पर अगले माह फ्लाईओवर के निर्माण के तहत टेंडर लगाए जाएंगे। दोनों फ्लाईओवर के डिजाइन आईआईटी दिल्ली को भेजे गए हैं। जीएमडीए का दावा है कि अगले सप्ताह तक आईआईटी दिल्ली से डिजाइन की पुनरीक्षण रिपोर्ट मिल जाएगी।

जीएमडीए की योजना दादी सती चौक पर तीन-तीन लेन, जबकि अंबेडकर चौक पर दो-दो लेन का फ्लाईओवर बनाने की योजना है। इसके निर्माण पर करीब 111 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जीएमडीए ने पांच महीने पहले डीपीआर तैयार करवा ली थी।

सलाहकार एजेंसी ने डीपीआर को आरई वॉल आधारित फ्लाईओवर के निर्माण के आधार पर तैयार किया था। अधिकारियों का मानना है कि इस पद्धति से फ्लाईओवर बनने से आसपास लगते क्षेत्रों की दृश्यता खत्म हो जाती है। ऐसे में द्वारका एक्सप्रेसवे की तर्ज पर डिजाइन तैयार किया गया है।