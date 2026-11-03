गाजियाबाद में दंगल के लिए जा रहीं 2 महिला पहलवानों से छेड़छाड़, विरोध करने पर पीटा; 4 गिरफ्तार

गाजियाबाद में चार लोगों पर दो महिला पहलवानों से कथित तौर पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगा है। पीड़िताओं में 12 साल की एक नाबालिग भी शामिल हैं। शिकायत मिलने के ऐक्शन में आई पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र में दंगल में शामिल होने जा रहीं दो महिला पहलवानों से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोरटा के रास्ते में चार लोगों ने उन्हें रोककर वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर महिला पहलवानों और उनके साथ मौजूद व्यक्ति के साथ मारपीट भी की गई।

पीड़ित पक्ष ने 12 वर्षीय पहलवान के साथ शारीरिक शोषण के प्रयास का भी आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, वेव सिटी थानाक्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने रविवार को नंदग्राम थाने में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे वह अपनी बहन और 12 वर्षीय बेटी के साथ डगरपुर में आयोजित दंगल में शामिल होने जा रहे थे। उनकी बहन और बेटी पहलवानी करती हैं।

आरोप है कि जब वह मोरटा के रास्ते से गुजर रहे थे तो चार लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इसके बाद आरोपियों ने गाड़ी में बैठी उनकी बहन और बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, जब उन्होंने आरोपियों की हरकतों का विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उनके साथ-साथ उनकी बहन और बेटी को भी निशाना बनाया। हमले में तीनों घायल हो गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनकी 12 वर्षीय बेटी के साथ शारीरिक शोषण करने का प्रयास भी किया। घटना के दौरान विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उन्हें धमकी देकर चले गए। घटना के बाद पीड़ित ने आसपास के ग्रामीणों से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद उन्हें चारों के नाम पता चले। पीड़ित ने कपिल त्यागी, दीपक त्यागी, नितिश त्यागी और अरुण त्यागी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी।

पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज मामले की शिकायत मिलने के बाद नंदग्राम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पीड़ित की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट, छेड़छाड़ और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पहले भी सामने आ चुके इस तरह के मामले 1. 15 अगस्त 2026 को मसूरी क्षेत्र में कॉलेज के पास युवती और उसके दोस्त को चार युवकों ने घेर लिया। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर रुपये मांगने और युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगा। पुलिस ने चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

2. जनवरी 2026 में नंदग्राम क्षेत्र की युवती ने आरोप लगाया कि जिम में परिचित हुए युवक ने कार में उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।