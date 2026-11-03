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गाजियाबाद में दंगल के लिए जा रहीं 2 महिला पहलवानों से छेड़छाड़, विरोध करने पर पीटा; 4 गिरफ्तार

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में चार लोगों पर दो महिला पहलवानों से कथित तौर पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगा है। पीड़िताओं में 12 साल की एक नाबालिग भी शामिल हैं। शिकायत मिलने के ऐक्शन में आई पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

Ghaziabad Police
गाजियाबाद पुलिस

गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र में दंगल में शामिल होने जा रहीं दो महिला पहलवानों से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोरटा के रास्ते में चार लोगों ने उन्हें रोककर वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर महिला पहलवानों और उनके साथ मौजूद व्यक्ति के साथ मारपीट भी की गई।

पीड़ित पक्ष ने 12 वर्षीय पहलवान के साथ शारीरिक शोषण के प्रयास का भी आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, वेव सिटी थानाक्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने रविवार को नंदग्राम थाने में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे वह अपनी बहन और 12 वर्षीय बेटी के साथ डगरपुर में आयोजित दंगल में शामिल होने जा रहे थे। उनकी बहन और बेटी पहलवानी करती हैं।

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आरोप है कि जब वह मोरटा के रास्ते से गुजर रहे थे तो चार लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इसके बाद आरोपियों ने गाड़ी में बैठी उनकी बहन और बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, जब उन्होंने आरोपियों की हरकतों का विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उनके साथ-साथ उनकी बहन और बेटी को भी निशाना बनाया। हमले में तीनों घायल हो गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनकी 12 वर्षीय बेटी के साथ शारीरिक शोषण करने का प्रयास भी किया। घटना के दौरान विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उन्हें धमकी देकर चले गए। घटना के बाद पीड़ित ने आसपास के ग्रामीणों से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद उन्हें चारों के नाम पता चले। पीड़ित ने कपिल त्यागी, दीपक त्यागी, नितिश त्यागी और अरुण त्यागी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी।

पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज

मामले की शिकायत मिलने के बाद नंदग्राम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पीड़ित की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट, छेड़छाड़ और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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पहले भी सामने आ चुके इस तरह के मामले

1. 15 अगस्त 2026 को मसूरी क्षेत्र में कॉलेज के पास युवती और उसके दोस्त को चार युवकों ने घेर लिया। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर रुपये मांगने और युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगा। पुलिस ने चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

2. जनवरी 2026 में नंदग्राम क्षेत्र की युवती ने आरोप लगाया कि जिम में परिचित हुए युवक ने कार में उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

3. अक्टूबर 2024 में नंदग्राम क्षेत्र की एक सोसाइटी में महिला कलाकार ने दो लोगों पर दुष्कर्म का प्रयास और मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बचने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा था।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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