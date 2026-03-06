UPSC परीक्षा में फरीदाबाद जिले के दो बेटों का शानदार प्रदर्शन, कनिष्क 72वें और नीरज 598वें स्थान पर रहे
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए, जिसमें फरीदाबाद जिले के दो युवाओं कनिष्क अग्रवाल और नीरज यादव ने शानदार प्रदर्शन किया है। कनिष्क अग्रवाल ने अखिल भारतीय स्तर पर 72वां स्थान हासिल किया है, जबकि मिर्जापुर निवासी नीरज यादव ने 598वां स्थान प्राप्त किया है। दोनों की सफलता से परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल है।
कनिष्क अग्रवाल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है। कनिष्क ने पिछले साल भी यूपीएससी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर 279वां स्थान हासिल किया था। वह शुरू से ही प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते थे, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आने की वजह से उन्हें प्रशासनिक सेवा का कैडर नहीं मिल सका था। उसके स्थान पर उन्हें राजस्व विभाग मिला था। जिसके बाद राजस्व की ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने अपनी रैंक सुधारने का फैसला किया और दोबारा तैयारी में जुट गए।
7 से 8 घंटे करते थे पढ़ाई
कनिष्क ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने मुख्य रूप से सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया। दिन में वह IRS की ट्रेनिंग करते थे और शाम को यूपीएससी की तैयारी करते थे। पिछले वर्ष का अनुभव भी इस सफलता को हासिल करने में काफी काम आया। वह प्रतिदिन सात से आठ घंटे पढ़ाई करते थे। यह उनका पांचवा प्रयास था। बेटे की इस सफलता से उनके पिता सतेंदर अग्रवाल और मां मीनाक्षी अग्रवाल की खुशी का ठिकाना नहीं है और उनके घर पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
सोशल मीडिया से रहते हैं दूर
यूपीएससी में 72वां स्थान हासिल करने वाले कनिष्क सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं हैं और परिजनों से संपर्क करने के लिए केवल फोन पर वॉट्सऐप का उपयोग करते हैं। उनका मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा बाधक बन सकता है। यह युवाओं को पढ़ाई से भटका सकता है।
HCS अधिकारी रह चुके हैं नीरज
उधर मिर्जापुर निवासी नीरज यादव वर्ष 2020 में हरियाणा सिविल सर्विसेज (HCS) की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। वह बतौर BDPO कैथल और रेवाड़ी में भी कार्य कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वर्ष 2023 में उन्हें IFS (इंडियन फारेस्ट सर्विस) की तैयारी शुरू की, जिसमें उन्हें 104 रेंक मिला, लेकिन उन्होंने ड्यूटी जॉइन नहीं कि और हरियाणा सिविल सर्विस में रहना ही तय किया। इसके बाद यूपीएससी की तैयारी की। जिसमें उन्हें 598वीं रेंक हासिल की है। जिसके बाद एसडीएम की ट्रेनिंग के साथ ही वह यूपीएससी की तैयारी करते रहे और प्रतिदिन आठ से नौ घंटे पढ़ाई करते थे।
नीरज ने IIT से की इंजीनियरिंग
नीरज यादव ने वर्ष 2016 में आईआईटी गुवाहाटी से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कैंपस प्लेसमेंट के जरिए उन्हें 30 लाख रुपए सालाना पैकेज की नौकरी भी मिली थी, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी।
नीरज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता प्रेम सिंह यादव और मां सुरेश देवी को दिया है। नीरज शादीशुदा हैं और उनकी शादी पिछले वर्ष ही हुई है। उनकी पत्नी डॉ. कविता यादव दिल्ली के एक निजी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं।
रिपोर्ट- अभिषेक शर्मा
