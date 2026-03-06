Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UPSC परीक्षा में फरीदाबाद जिले के दो बेटों का शानदार प्रदर्शन, कनिष्क 72वें और नीरज 598वें स्थान पर रहे

Mar 06, 2026 06:47 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, फरीदाबाद, हरियाणा
share Share
Follow Us on

नीरज यादव ने वर्ष 2016 में आईआईटी गुवाहाटी से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कैंपस प्लेसमेंट के जरिए उन्हें 30 लाख रुपए सालाना पैकेज की नौकरी भी मिली थी, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी।

UPSC परीक्षा में फरीदाबाद जिले के दो बेटों का शानदार प्रदर्शन, कनिष्क 72वें और नीरज 598वें स्थान पर रहे

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए, जिसमें फरीदाबाद जिले के दो युवाओं कनिष्क अग्रवाल और नीरज यादव ने शानदार प्रदर्शन किया है। कनिष्क अग्रवाल ने अखिल भारतीय स्तर पर 72वां स्थान हासिल किया है, जबकि मिर्जापुर निवासी नीरज यादव ने 598वां स्थान प्राप्त किया है। दोनों की सफलता से परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल है।

कनिष्क अग्रवाल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है। कनिष्क ने पिछले साल भी यूपीएससी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर 279वां स्थान हासिल किया था। वह शुरू से ही प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते थे, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आने की वजह से उन्हें प्रशासनिक सेवा का कैडर नहीं मिल सका था। उसके स्थान पर उन्हें राजस्व विभाग मिला था। जिसके बाद राजस्व की ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने अपनी रैंक सुधारने का फैसला किया और दोबारा तैयारी में जुट गए।

7 से 8 घंटे करते थे पढ़ाई

कनिष्क ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने मुख्य रूप से सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया। दिन में वह IRS की ट्रेनिंग करते थे और शाम को यूपीएससी की तैयारी करते थे। पिछले वर्ष का अनुभव भी इस सफलता को हासिल करने में काफी काम आया। वह प्रतिदिन सात से आठ घंटे पढ़ाई करते थे। यह उनका पांचवा प्रयास था। बेटे की इस सफलता से उनके पिता सतेंदर अग्रवाल और मां मीनाक्षी अग्रवाल की खुशी का ठिकाना नहीं है और उनके घर पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।

सोशल मीडिया से रहते हैं दूर

यूपीएससी में 72वां स्थान हासिल करने वाले कनिष्क सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं हैं और परिजनों से संपर्क करने के लिए केवल फोन पर वॉट्सऐप का उपयोग करते हैं। उनका मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा बाधक बन सकता है। यह युवाओं को पढ़ाई से भटका सकता है।

यूपीएससी में जिले के दो बेटों का शानदार प्रदर्शन, कनिष्क ने 72वां स्थान हासिल किया।

HCS अधिकारी रह चुके हैं नीरज

उधर मिर्जापुर निवासी नीरज यादव वर्ष 2020 में हरियाणा सिविल सर्विसेज (HCS) की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। वह बतौर BDPO कैथल और रेवाड़ी में भी कार्य कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वर्ष 2023 में उन्हें IFS (इंडियन फारेस्ट सर्विस) की तैयारी शुरू की, जिसमें उन्हें 104 रेंक मिला, लेकिन उन्होंने ड्यूटी जॉइन नहीं कि और हरियाणा सिविल सर्विस में रहना ही तय किया। इसके बाद यूपीएससी की तैयारी की। जिसमें उन्हें 598वीं रेंक हासिल की है। जिसके बाद एसडीएम की ट्रेनिंग के साथ ही वह यूपीएससी की तैयारी करते रहे और प्रतिदिन आठ से नौ घंटे पढ़ाई करते थे।

नीरज ने IIT से की इंजीनियरिंग

नीरज यादव ने वर्ष 2016 में आईआईटी गुवाहाटी से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कैंपस प्लेसमेंट के जरिए उन्हें 30 लाख रुपए सालाना पैकेज की नौकरी भी मिली थी, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी।

नीरज ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता प्रेम सिंह यादव और मां सुरेश देवी को दिया है। नीरज शादीशुदा हैं और उनकी शादी पिछले वर्ष ही हुई है। उनकी पत्नी डॉ. कविता यादव दिल्ली के एक निजी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं।

रिपोर्ट- अभिषेक शर्मा

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Faridabad News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।