गाजियाबाद में इन 2 जगहों पर बनेंगे कई फीट ऊंचे एंट्री गेट, शहर की सूरत संवारने को निगम का खास प्लान

Fri, 21 Nov 2025 06:28 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर 35 फीट ऊंचा और 72 फीट चौड़ा समृद्धि द्वार और यूपी गेट पर 55 फीट ऊंचा और 228 फीट चौड़ा सूर्य प्रकाश द्वार बनाया जाएगा। इसके अलावा चौराहों का सौंदर्यीकरण भी होगा।

गाजियाबाद नगर निगम शहर के पांच चौराहों के सौंदर्यकरण की तैयारी कर रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस काम पर 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मेयर सुनीता दयाल ने बताया कि नगर निगम ने पांच प्रमुख स्थलों का चयन किया है। इनमें से प्रथम चरण में चार चौराहों पर 20-20 फीट ऊंचे आकर्षक स्कल्पचर (मूर्तिकला) लगाए जाएंगे।

चयनित चौराहों में तिगड़ी गोलचक्कर पर कॉलम ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इनोवेशन, डायमंड फ्लाईओवर चौराहे पर टेक्टोनिक ब्लूम, आनंद विहार एंट्री पर अन्नदाता शिखर और रोटरी जंक्शन पर कोड ऑफ प्रोग्रेस स्थापित किए जाएंगे। यह कलाकृतियां न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएंगी बल्कि गाजियाबाद को प्रदेश में अलग पहचान भी दिलाएंगी।

इसके साथ ही दो प्रमुख एंट्री गेट भी बनाए जाएंगे। एलिवेटेड फ्लाईओवर पर 35 फीट ऊंचा व 72 फीट चौड़ा समृद्धि द्वार तथा यूपी गेट पर 55 फीट ऊंचा और 228 फीट चौड़ा सूर्यप्रकाश द्वार बनाया जाएगा।

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि द्वार बनाने के लिए सभी चयनित स्थलों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के भीतर कार्य धरातल पर शुरू कर दिया जाएगा।

