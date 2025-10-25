दिल्ली में सुबह-सुबह हुए 2 एनकाउंटर, वॉन्टेड बदमाश कोकू समेत 4 अपराधियों को लगी गोली

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने राजधानी के महरौली और नांगलोई इलाकों में शनिवार तड़के हुए दो एनकाउंटर के बाद वॉन्टेड शातिर अपराधी और आर्म्स सप्लायर कनिष्क पहाड़िया उर्फ कोकू पहाड़िया समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी हाथ में गोली लगने से घायल हो गया।

साउथ दिल्ली के महरौली में शुक्रवार रात पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर अपराधी कनिष्क उर्फ कोकू पहाड़िया पैर में गोली लगने से घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि पुलिस दिल्ली के मदनगीर के रहने वाला कनिष्क उर्फ ​​कोकू उर्फ ​​विशाल (27) को काफी समय से ट्रेस कर रही थी। वह एक घोषित बदमाश था। उसके ऊपर अलग-अलग थानों में आर्म्स एक्ट के 5 मुकदमों सहित कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं।

इस बीच शुक्रवार को उसके लाडो सराय इलाके में आने की सूचना मिली थी। पुलिस की एक टीम ने इस पर लाडो सराय श्मशान घाट रोड के पास नाकाबंदी की थी। उन्होंने बताया कि रात लगभग 3:15 बजे एक व्यक्ति बाइक से वहां पहुंचा। पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा करने वह बाइक मोड़कर भागने लगा, तभी उसकी बाइक फिसलकर गिर गई। पुलिस द्वारा पीछा करने पर उसने पकड़े जाने से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस टीम भी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ पहले से ही पूरी तैयारी में थी। इसके बाद पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई।

पुलिसकर्मी को भी लगी गोली डीसीपी ने बताया कि इस दौरान कोकू पहाड़िया की ओर से की गई गोलीबारी में तीन सब-इंस्पेक्टर और दो हेड कॉन्स्टेबल की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी। वहीं एक हेड कॉन्स्टेबल रविंद्र को हाथ में भी गोली लगी। इलाज के बाद अब वो ठीक हैं।

हथियारों का शौकीन है कोकू डीसीपी ने बताया कि दिल्ली के मदनगीर का रहने वाला कनिष्क उर्फ ​​कोकू उर्फ ​​विशाल (27) के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोकू हथियारों का शौकीन है और अक्सर हथियार लेकर घूमता था। उसने अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर भी हथियारों के साथ फोटो डाल रखी हैं। वह लूटपाट और झपटमारी जैसे अपराधों में भी शामिल रहता था।

पुलिस ने उसके पास से दो पिस्टल, भरी हुई मैगजीन और 4 खाली कारतूस बरामद किए हैं। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

पश्चिमी दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ में तीन व्यक्ति घायल वहीं, पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके में शनिवार तड़के पुलिस के साथ मुठभेड़ में तीन व्यक्ति घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए तीनों बदमाश दो दिन पहले पुलिस की एक टीम के साथ हुई एक अन्य मुठभेड़ के बाद फरार हो गए थे।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उन्हें नांगलोई इलाके में रोका। जब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की। अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी के दौरान तीनों घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए एक अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि उनकी पहचान की जा रही है और आगे की जांच जारी है।