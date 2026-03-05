सोनीपत में पेड़ से टकराई बाइक, 2 डॉक्टरों की मौत; देर रात घूमने निकले थे
हरियाणा के सोनीपत जिले में देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एमडी की पढ़ाई कर रहे दो युवा डॉक्टरों की मौत हो गई। दोनों डॉक्टर भगत फूल सिंह गोवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमडी के छात्र थे। मृतकों की पहचान डॉ. अरविंद और डॉ. नीलोत्पल के रूप में हुई है।
देर रात बाइक लेकर घूमने निकले थे
मंगलवार देर रात दोनों डॉक्टर कॉलेज से बाइक लेकर घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान खानपुर-कासंडी रोड पर उनकी बाइक अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।
पोस्टमार्टम के बाद डॉ. अरविंद का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि दूसरे डॉक्टर के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उनका अंतिम संस्कार भी यहीं किया जाएगा। इस हादसे से दोनों के परिजन गहरे सदमे में हैं।
दोनों ने नहीं पहना था हेलमेट
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हादसे के समय दोनों डॉक्टरों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अब तक इस मामले में किसी की ओर से औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि तेज रफ्तार और हेलमेट न पहनना हादसे में मौत का कारण हो सकता है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
