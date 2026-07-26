टैंक की सफाई करने में 2 लोगों की मौत, ग्रेटर नोएडा के हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा
ग्रेटर नोएडा के एक हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक घटना सामने आई है। एसटीपी टैंक की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। इनमें एक उत्तर प्रदेश का तो दूसरा राजस्थान का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि मौके पर शांति-व्यवस्था बनी हुई है। घटना की जांच की जा रही है।
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक हाउसिंग सोसाइटी में शनिवार रात हुई दर्दनाक घटना में दो लोगों की मौत हो गई। एसटीपी टैंक की सफाई के दौरान दोनों बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। नोएडा पुलिस के अनुसार, यह घटना नॉलेज पार्क थाने के एल्डिको सोसाइटी में हुई। यहां राजस्थान के करौली जिले के गडमुरा गांव के रहने वाले 40 साल के शशिकांत शर्मा एसटीपी टैंक की सफाई करते समय बेहोश हो गए।
पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के इटहारी गांव के रहने वाले और एक सिक्योरिटी गार्ड 22 साल के आकाश शशिकांत को बचाने की कोशिश में टैंक के अंदर गए, लेकिन वे भी अंदर बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों लोगों को टैंक से बाहर निकाला और अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मौके पर शांति-व्यवस्था बनी हुई है। मौत के कारणों की जांच चल रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि जून की शुरुआत में दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मुंडका थाने को एक पीसीआर कॉल मिली जिसमें बताया गया कि तीन लोग सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय उसमें गिर गए हैं।
मौके पर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि 'मरवाह प्रिंटर्स' ने मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया की गली नंबर 1 में स्थित फैक्ट्री परिसर के अंदर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नांगलोई के रहने वाले नीरज नाम के व्यक्ति को काम पर रखा था। नीरज दो अन्य लोगों के साथ टैंक की सफाई कर रहा था, तभी यह घटना हुई। मरने वाले तीनों लोगों की पहचान अरुण, संदीप और चांद के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों सुल्तानपुरी के इंद्रझील इलाके के रहने वाले थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।