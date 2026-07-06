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वीरेंद्र सहवाग के स्कूल के पास सड़क किनारे अर्धनग्न हालत में मिलीं दो लाशें, इलाके में सनसनी; जांच में जुटी पुलिस

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, झज्जर
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झज्जर में पूर्व क्रिकेटर वीरेद्र सहवाग के स्कूल के पास दो शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। शवों के पास से एक पाइप, नीला ड्रम और लोहे का पाना भी बरामद हुआ है।

वीरेंद्र सहवाग के स्कूल के पास सड़क किनारे अर्धनग्न हालत में मिलीं दो लाशें, इलाके में सनसनी; जांच में जुटी पुलिस

झज्जर में गुरुग्राम रोड पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के पास सड़क किनारे दो लोगों की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के सिर और मुंह पर चोट के निशान थे और शव अर्धनग्न हालत में थे। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस, सीआईए स्टाफ की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी।

पुलिस को आशंका है कि दोनों की हत्या कहीं और करने के बाद शव यहां लाकर फेंके गए। घटनास्थल पर वाहन के टायरों के निशान भी मिले हैं। वहीं, एक पाइप, नीला ड्रम और लोहे का पाना भी बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है।

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मृतकों की पहचान नहीं

झज्जर के सदर थाना प्रभारी परमजीत ने बताया कि सोमवार सुबह सूचना मिली थी कि सहवाग स्कूल के पास दो लाशें पड़ी हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में यह सड़क दुर्घटना नहीं लग रही है। हत्या की आशंका है। दोनों के सिर पर चोट के निशान है। ऐसा लग रहा है कि दोनों की हत्या कर उनके शव यहां लाकर फेंके गए हैं।

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मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया

फिलहाल दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को बुलाया गया। पहचान के लिए आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शव यहां कैसे पहुंचे और वारदात में कौन लोग शामिल हो सकते हैं।

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पाइप और नीला ड्रम मिलने से केमिकल के इस्तेमाल की आशंका

पुलिस को घटनास्थल से एक पाइप, नीला ड्रम और लोहे का पाना भी मिला है। साथ ही वाहन के टायरों के निशान भी मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि मौके से मिला ड्रम पेट्रोल, डीजल या किसी अन्य केमिकल के इस्तेमाल से जुड़ा हो सकता है।

पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर कर रही जांच

फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। दोनों जिले से बाहर के लग रहे हैं। उनकी पहचान के लिए आसपास के जिलों और थानों से भी संपर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस आसपास के जिलों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान कर रही है।

मृतकों की उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच

झज्जर-गुरुग्राम मार्ग पर दुलीना पुलिस चौकी से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर दोनों शव मिले हैं। शव सड़क से 5 मीटर की दूरी पर एक-दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। मृतकों की उम्र करीब 35 से 45 वर्ष के बीच है। आसपास के थानों में भी हुलिये के आधार पर सूचना साझा की गई है ताकि मृतकों की पहचान जल्द हो सके।

घटनास्थल से मिले सामान, आसपास के साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना के की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।

रिपोर्ट: मोनी देवी

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