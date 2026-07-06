वीरेंद्र सहवाग के स्कूल के पास सड़क किनारे अर्धनग्न हालत में मिलीं दो लाशें, इलाके में सनसनी; जांच में जुटी पुलिस
झज्जर में पूर्व क्रिकेटर वीरेद्र सहवाग के स्कूल के पास दो शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। शवों के पास से एक पाइप, नीला ड्रम और लोहे का पाना भी बरामद हुआ है।
झज्जर में गुरुग्राम रोड पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के पास सड़क किनारे दो लोगों की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के सिर और मुंह पर चोट के निशान थे और शव अर्धनग्न हालत में थे। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस, सीआईए स्टाफ की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी।
पुलिस को आशंका है कि दोनों की हत्या कहीं और करने के बाद शव यहां लाकर फेंके गए। घटनास्थल पर वाहन के टायरों के निशान भी मिले हैं। वहीं, एक पाइप, नीला ड्रम और लोहे का पाना भी बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है।
मृतकों की पहचान नहीं
झज्जर के सदर थाना प्रभारी परमजीत ने बताया कि सोमवार सुबह सूचना मिली थी कि सहवाग स्कूल के पास दो लाशें पड़ी हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में यह सड़क दुर्घटना नहीं लग रही है। हत्या की आशंका है। दोनों के सिर पर चोट के निशान है। ऐसा लग रहा है कि दोनों की हत्या कर उनके शव यहां लाकर फेंके गए हैं।
मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया
फिलहाल दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को बुलाया गया। पहचान के लिए आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शव यहां कैसे पहुंचे और वारदात में कौन लोग शामिल हो सकते हैं।
पाइप और नीला ड्रम मिलने से केमिकल के इस्तेमाल की आशंका
पुलिस को घटनास्थल से एक पाइप, नीला ड्रम और लोहे का पाना भी मिला है। साथ ही वाहन के टायरों के निशान भी मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि मौके से मिला ड्रम पेट्रोल, डीजल या किसी अन्य केमिकल के इस्तेमाल से जुड़ा हो सकता है।
पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर कर रही जांच
फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। दोनों जिले से बाहर के लग रहे हैं। उनकी पहचान के लिए आसपास के जिलों और थानों से भी संपर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस आसपास के जिलों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान कर रही है।
मृतकों की उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच
झज्जर-गुरुग्राम मार्ग पर दुलीना पुलिस चौकी से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर दोनों शव मिले हैं। शव सड़क से 5 मीटर की दूरी पर एक-दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। मृतकों की उम्र करीब 35 से 45 वर्ष के बीच है। आसपास के थानों में भी हुलिये के आधार पर सूचना साझा की गई है ताकि मृतकों की पहचान जल्द हो सके।
घटनास्थल से मिले सामान, आसपास के साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना के की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग