पुलिस को देखते ही चलाई गोली, ठाएं-ठाएं…; गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार
भागने के दौरान बाइक फिसल गई और एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी राहुल के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के मोबाइल, हथियार और चोरी की बाइक बरामद की है।
गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई। पुलिस रंगनहर के पास चेकिंग और छापेमारी कर रही थी, तभी बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई। भागने के दौरान बाइक फिसल गई और एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी राहुल के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के मोबाइल, हथियार और चोरी की बाइक बरामद की है।
पुलिस को देखते ही भगाई बाइक…
गाजियाबाद पुलिस ने बताया- 9 मई को गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में रंगनहर के पास छापामारी की जा रही थी। इसी समय बाइक पर सवार होकर 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो दोनों मौके से फरार होने के लिए मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार में चलाने लगे।
गाजियाबाद में चोर-पुलिस में ठाएं-ठाएं
तभी उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गिर पड़े। देखते ही देखते बाइक पर सवार पीछे वाले व्यक्ति ने पुलिस पर गोली चला दी। चोर की तरफ से गोली चलने पर पुलिस के जवानों ने खुदको बचाने के लिए जवाबी फायरिंग करी। इस गोलीबारी में फायरिंग करने वाले आरोपी बदमाश के पैरे में गोली लगी और वह वहीं पड़ा रहा।
2 बदमाश गिरफ्तार, NCR में दर्ज 16 मुकदमें
पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। शुरूआती जांच और पूछताछ में गोली चलाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम राहुल बताया। गाड़ी चला रहे आरोपी बदमाश का नाम विनय है। पुलिस ने बताया- राहुल एक कुख्यात बदमाश है। उसके खिलाफ पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में करीब 16 मुकदमें दर्ज हैं। इनमें लूट, चोरी और छिनैती जैसी वारदातें शामिल हैं।
बदमाशों के पास से क्या बरामद हुआ?
इन आरोपियों के पास से स्नैचिंग और चोरी किए गए 10 मोबाइल, 1 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 1 जिंदा और 1 मृत कारतूस और 1 चाकू बरामद हुई है। पुलिस ने बताया, घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इनका कितना बड़ा नेटवर्क है? इनके साथ और कौन-कौन शामिल है...
अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश
कल दिल्ली एनसीआर के नोएडा में इसी तरह की गैंग को पकड़ा गया है। वो भी चोरी, स्नैचिंग और लूटमारी की घटना को अंजाम देते थे। फेस वन थाना पुलिस ने अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से 17 चोरी की मोटरसाइकिल और स्कूटी, चोरी एवं स्नैचिंग के आठ मोबाइल फोन तथा तीन अवैध चाकू बरामद किए हैं। बरामद वाहन दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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