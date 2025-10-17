दिल्ली में दो चचेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या, पैसों के लेन-देन से जुड़ा विवाद

Hindustan Hindi News
संक्षेप: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पैसों के लेन-देन के विवाद में दो चचेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात को शास्त्री पार्क चौक के पास सर्विस रोड पर एक व्यक्ति के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली।

Fri, 17 Oct 2025 11:24 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पैसों के लेन-देन के विवाद में दो चचेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात को शास्त्री पार्क चौक के पास सर्विस रोड पर एक व्यक्ति के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस थाने की एक टीम मौके पर पहुंची और उसे जग प्रवेश चंद्र (जेपीसी) अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान दिल्ली के कैलाश नगर निवासी 25 साल के उमाम उर्फ ​​उभम के रूप में हुई। इसके तुरंत बाद, उसी इलाके में फल मंडी के पास एक घायल व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली। घायल व्यक्ति की पहचान 27 वर्षीय नदीम के रूप में हुई, जो कैलाश नगर का ही निवासी था और पहले पीड़ित का चचेरा भाई था। उसे भी जेपीसी अस्पताल ले जाया गया और बाद में जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और अपराध शाखा और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीमों ने सबूत इकट्ठा करने के लिए दोनों जगहों का दौरा किया। घटना में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गईं।

अधिकारी ने बताया, सूचनाओं के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान 23 साल के असरफ के रूप में हुई है। जांच के दौरान, पुलिस ने तीन ज़िंदा कारतूसों के साथ एक पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि चचेरे भाइयों और आरोपियों के बीच पैसों के लेन-देन के विवाद के कारण यह झड़प हुई, जो जानलेवा साबित हुई। पुलिस ने कहा कि घटनाओं के क्रम का पता लगाने और गोलीबारी के पीछे की सही वजह का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
