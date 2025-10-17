दिल्ली में दो चचेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या, पैसों के लेन-देन से जुड़ा विवाद

संक्षेप: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पैसों के लेन-देन के विवाद में दो चचेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात को शास्त्री पार्क चौक के पास सर्विस रोड पर एक व्यक्ति के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पैसों के लेन-देन के विवाद में दो चचेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात को शास्त्री पार्क चौक के पास सर्विस रोड पर एक व्यक्ति के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस थाने की एक टीम मौके पर पहुंची और उसे जग प्रवेश चंद्र (जेपीसी) अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान दिल्ली के कैलाश नगर निवासी 25 साल के उमाम उर्फ ​​उभम के रूप में हुई। इसके तुरंत बाद, उसी इलाके में फल मंडी के पास एक घायल व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली। घायल व्यक्ति की पहचान 27 वर्षीय नदीम के रूप में हुई, जो कैलाश नगर का ही निवासी था और पहले पीड़ित का चचेरा भाई था। उसे भी जेपीसी अस्पताल ले जाया गया और बाद में जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और अपराध शाखा और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीमों ने सबूत इकट्ठा करने के लिए दोनों जगहों का दौरा किया। घटना में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गईं।