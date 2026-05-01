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पथराव-मारपीट, महिलाओं के फाड़े कपड़े; गाजियाबाद में भिड़े दो समुदाय, 10 लोग हिरासत में

May 01, 2026 11:11 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र के कैला भट्टा में शुक्रवार रात दो समुदायों के बीच संघर्ष हो गया। आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना पर हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिन्होनें जमकर हंगामा किया।

पथराव-मारपीट, महिलाओं के फाड़े कपड़े; गाजियाबाद में भिड़े दो समुदाय, 10 लोग हिरासत में

गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र के कैला भट्टा में शुक्रवार रात दो समुदायों के बीच संघर्ष हो गया। आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना पर हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिन्होनें जमकर हंगामा किया। तनाव के मद्देनजर पुलिसबल तैनात करते हुए 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

छोटा कैला में शिवा पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले टिंकू ने नगर कोतवाली में शिकाै सलाउद्दीन और 15-20 अज्ञात लोगों ने पथराव करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि उमर ने लोहे की रॉड, फारूख ने भारी वस्तु और सलाउद्दीन ने पेचकस से हमला किया, जबकि अज्ञात लोगों ने पथराव किया। टिंकू का कहना है कि हमले में गौरव, विक्की, भारत, साजन, सोनी, पूजा, भारती, सन्नो और गर्भवती महिला मंशा घायल हो गए। इतना ही नहीं हमलावरों ने महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए।

हंगामा कर आरोपियों के घरों के दरवाजे पीटे

घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं, सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों के घरों के दरवाजे पीटे। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपने घरों में दुबक गए। एहतियातन आसपास के थानों से भी पुलिस बल को मौके पर बुला लिया गया।

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पुलिस के मुताबिक रोडरेज को लेकर हुआ विवाद

पुलिस का कहना है कि साजन नामक शख्स शुक्रवार देर शाम को मंदिर से लौट रहा था तो उसकी गाड़ी जैद और उसके अन्य साथियों से टच हो गई। इसी बात को लेकर जैद और साजन के बीच पहले कहासुनी और फिर मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में जैद पक्ष की ओर से पथराव कर दिया गया। पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

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डीसीपी धवल जायसवाल ने जानकारी दी कि गाजियाबाद कोतवाली क्षेत्र में केला भट्टा में दो पक्षों में रोड पर चलने को लेकर विवाद की स्थिति बनी जिसके बाद मारपीट हुई और कुछ युवकों ने पथराव किया। पुलिस ने तत्काल ही मौके पर पहुंच कर स्थिति को संभाल कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दस लोगों को हिरासत में लिया गया है और मौके पर शांति है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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