दिल्ली में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या, वारदात की वजह को लेकर पुलिस से यह बोले परिजन; शक भी जताया

दिल्ली में बीती रात हुई एक सनसनीखेज वारदात में दो भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सोमवार देर रात को हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सोमवार देर रात एक बजकर 40 मिनट पर उसे गोलीबारी की इस घटना की सूचना मिली। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो एक शख्स को मृत हालत में मिला, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर्स ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने इस वारदात को लेकर अपने एक रिश्तेदार पर शक जताया है, उनका कहना है कि दोनों भाइयों में से एक ने मरने से पहले अपने उसी रिश्तेदार का नाम लिया था और उसे ही इस वारदात का जिम्मेदार बताया था।

मंगलवार सुबह पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान जाफराबाद निवासी 31 वर्षीय फैजल और उसके 33 वर्षीय भाई नदीम के रूप में हुई है। इनमें से फैजल की मौत तो मौके पर ही हो गई थी, जबकि नदीम घायल अवस्था में मिला था, जिसके बाद उसे जेपीसी (जग प्रवेश चंद्र) अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां तमाम कोशिशों के बाद भी चिकित्सक उसे बचा नहीं सके।

एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और घटनाक्रम का पता लगाने में मदद करने के लिए फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए सबूत जमा किए।’ उन्होंने बताया कि पुलिस ने हमलावर का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए उनकी भी जांच की जा रही है।

मृतक युवकों के परिवार ने इस वारदात की वजह को लेकर व्यक्तिगत दुश्मनी की आशंका जताई है, साथ ही एक रिश्तेदार पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए उस पर भी शक जाहिर किया है। परिवार के एक सदस्य ने पुलिस को बताया कि कुछ समय से उस रिश्तेदार के साथ तनाव चल रहा था और घटना से कुछ घंटे पहले बड़े-बुजुर्गों के बीच इस मामले पर चर्चा भी हुई थी।

परिवार के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, ‘दोनों पीड़ित मेरे छोटे भाई थे। दोपहर में हमारे रिश्ते के भाई असद ने जान से मारने की धमकी दी थी।’ उन्होंने दावा किया कि धमकी मिलने के बाद परिवार असद के घर भी गया था, जहां उसकी मां, पिता और भाइयों की उपस्थिति में समझौता हो गया था।

परिवार के सदस्य ने बताया, ‘हमें बताया गया था कि मामला सुलझ गया है, लेकिन ऊपरी तौर पर सुलह होने के बावजूद दुश्मनी जारी रही। हत्या में असद की सीधी भूमिका है और गोलीबारी के समय वह घटनास्थल पर मौजूद था। जब मैं अपने घायल भाई को ले जा रहा था, तब वह सांस ले रहा था और बेहोश होने से पहले सिर्फ असद का नाम ले पाया।’

उन्होंने आगे कहा कि झगड़े का तात्कालिक कारण कोई विशिष्ट घटना नहीं बल्कि आरोपी द्वारा बार-बार दिए गए ताने थे। पुलिस ने बताया कि यह घटना जाफराबाद के घनी आबादी वाले इलाके में सोमवार रात 1:30 बजे से दो बजे के बीच घटी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता अपराधियों का पता लगाने के साथ-साथ अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार के स्रोत का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हथियार कहां से आया और क्या इसे अवैध रूप से हासिल किया गया था, यह पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम संदिग्धों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके परिचितों की जांच कर रहे हैं।’