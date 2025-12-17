आपसी रंजिश में गई दोनों भाइयों की जान, हाशिम बाबा के इशारे पर वारदात की आशंका; सामने आई यह वजह
जेल में बंद हाशिम बाबा को जब इस बारे में पता चला तो उसने बॉबी कबूतर को नदीम का काम तमाम करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद ही नदीम व उसके भाई फजील की हत्या हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सोमवार रात दो सगे भाइयों नदीम व फजील की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में हाशिम बाबा गिरोह का हाथ होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हाशिम बाबा के इशारे पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। सूत्रों ने बताया कि व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों भाई हाशिम के करीबी शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल के हथियार तस्करी के कारोबार में आड़े आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने दोनों को रास्ते से हटा दिया। फिलहाल पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं।
सलीम पिस्टल के कारोबार को पहुंच रहा था नुकसान
सूत्रों के अनुसार, सलीम पिस्टल विदेशों से हथियार मंगवाकर दिल्ली के गैंगस्टरों को बेचता है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में उसका ये नेटवर्क बॉबी कबूतर, असद कुरैशी व अन्य मिलकर सम्भाल रहे थे। विवाद की जो वजह सामने आ रही है, उसके अनुसार जिन हथियारों के लिए सलीम 3 से 4 लाख रुपए लेता था। उनको नदीम एक लाख रुपए में ही उपलब्ध करवा देता था। इससे सलीम के हथियार तस्करी के कारोबार पर असर पड़ रहा था और उसका बाजार खराब हो रहा था।
असद व बॉबी को नदीम पर था नाम लेने का शक
उधर असद व बॉबी को लगता था कि इस साल नेपाल से सलीम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने नदीम ने हथियार तस्करी में असद का भी नाम ले लिया था। इससे पहले असद व नदीम एक ही साथ काम करते थे। रंजिश होने पर असद ने बॉबी के साथ अलग काम शुरू कर दिया था।
