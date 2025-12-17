Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsTwo brothers lost their lives in Delhi due to a personal feud, this is reason that has emerged
आपसी रंजिश में गई दोनों भाइयों की जान, हाशिम बाबा के इशारे पर वारदात की आशंका; सामने आई यह वजह

संक्षेप:

Dec 17, 2025 10:16 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सोमवार रात दो सगे भाइयों नदीम व फजील की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में हाशिम बाबा गिरोह का हाथ होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हाशिम बाबा के इशारे पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। सूत्रों ने बताया कि व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों भाई हाशिम के करीबी शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल के हथियार तस्करी के कारोबार में आड़े आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने दोनों को रास्ते से हटा दिया। फिलहाल पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं।

सलीम पिस्टल के कारोबार को पहुंच रहा था नुकसान

सूत्रों के अनुसार, सलीम पिस्टल विदेशों से हथियार मंगवाकर दिल्ली के गैंगस्टरों को बेचता है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में उसका ये नेटवर्क बॉबी कबूतर, असद कुरैशी व अन्य मिलकर सम्भाल रहे थे। विवाद की जो वजह सामने आ रही है, उसके अनुसार जिन हथियारों के लिए सलीम 3 से 4 लाख रुपए लेता था। उनको नदीम एक लाख रुपए में ही उपलब्ध करवा देता था। इससे सलीम के हथियार तस्करी के कारोबार पर असर पड़ रहा था और उसका बाजार खराब हो रहा था।

असद व बॉबी को नदीम पर था नाम लेने का शक

उधर असद व बॉबी को लगता था कि इस साल नेपाल से सलीम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने नदीम ने हथियार तस्करी में असद का भी नाम ले लिया था। इससे पहले असद व नदीम एक ही साथ काम करते थे। रंजिश होने पर असद ने बॉबी के साथ अलग काम शुरू कर दिया था।

उधर, जेल में बंद हाशिम बाबा को जब इस बारे में पता चला तो उसने बॉबी कबूतर को नदीम का काम तमाम करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद ही नदीम व उसके भाई फजील की हत्या हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नदीम व असद दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
