पारिवारिक विवाद में दो भाइयों ने कर डाला बड़ा कांड, गाजियाबाद में मां-बाप संग खेला खूनी खेल
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी बेटों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मौत की वजह पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।
गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके से झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है, जहां सम्पत्ति को लेकर हुए पारिवारिक झगड़े के बाद दो भाइयों ने मिलकर अपने माता-पिता की हत्या कर दी। यह वारदात सोमवार देर रात को हुई। इस दौरान बुजुर्ग पिता के सिर पर चोटों के निशान मिले जबकि पुलिस ने गला घोटकर हत्या करने का शक भी जताया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के असली कारण का पता पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया।
इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने मंगलवार को बताया कि 'सोमवार रात करीब 11 बजे पुलिस को वीर नगर इलाके में गंगाशरण, उनकी पत्नी विमलेश और उनके दो बेटों दीपक और ललित के बीच हिंसक झगड़े की सूचना मिली। फोन लगाने वाले ने पुलिस को झगड़े के दौरान गंगाशरण और विमलेश के गंभीर रूप से घायल होने के बारे में बताया।'
घायल दंपति को अस्पताल पहुंचाया
अधिकारी ने कहा, 'सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और घायल दंपत्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।' पड़ोसियों व रिश्तेदारों ने बताया कि, दोनों बेटे बेरोजगार थे, जिसके कारण माता-पिता ने दोनों बेटों को अपनी सम्पत्ति से बेदखल कर दिया था। इसी वजह से परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे। सोमवार रात को भी ऐसी ही एक बहस ने हिंसक रूप ले लिया।'
परिवार में लंबे समय से चल रहा था विवाद
DCP ने कहा, 'पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि परिवार लंबे समय से घरेलू विवाद में उलझा हुआ था, जिसमें संपत्ति का मामला भी शामिल था।' तिवारी ने बताया कि आरोपी दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
बहस ने लिया हिंसक विवाद का रूप
पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि दोनों हत्याएं पारिवारिक विवाद के कारण हुई बहस के दौरान की गईं हैं। अधिकारी ने बताया कि गंगाशरण के सिर पर चोटें आई थीं और हत्या में गला घोंटे जाने का भी संदेह है। हालांकि, मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगा।
पुलिस ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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