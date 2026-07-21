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पारिवारिक विवाद में दो भाइयों ने कर डाला बड़ा कांड, गाजियाबाद में मां-बाप संग खेला खूनी खेल

By Sourabh Jain
पीटीआई, गाजियाबाद
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पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी बेटों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मौत की वजह पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

पारिवारिक विवाद में दो भाइयों ने कर डाला बड़ा कांड, गाजियाबाद में मां-बाप संग खेला खूनी खेल

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके से झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है, जहां सम्पत्ति को लेकर हुए पारिवारिक झगड़े के बाद दो भाइयों ने मिलकर अपने माता-पिता की हत्या कर दी। यह वारदात सोमवार देर रात को हुई। इस दौरान बुजुर्ग पिता के सिर पर चोटों के निशान मिले जबकि पुलिस ने गला घोटकर हत्या करने का शक भी जताया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के असली कारण का पता पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया।

इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने मंगलवार को बताया कि 'सोमवार रात करीब 11 बजे पुलिस को वीर नगर इलाके में गंगाशरण, उनकी पत्नी विमलेश और उनके दो बेटों दीपक और ललित के बीच हिंसक झगड़े की सूचना मिली। फोन लगाने वाले ने पुलिस को झगड़े के दौरान गंगाशरण और विमलेश के गंभीर रूप से घायल होने के बारे में बताया।'

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घायल दंपति को अस्पताल पहुंचाया

अधिकारी ने कहा, 'सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और घायल दंपत्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।' पड़ोसियों व रिश्तेदारों ने बताया कि, दोनों बेटे बेरोजगार थे, जिसके कारण माता-पिता ने दोनों बेटों को अपनी सम्पत्ति से बेदखल कर दिया था। इसी वजह से परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे। सोमवार रात को भी ऐसी ही एक बहस ने हिंसक रूप ले लिया।'

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परिवार में लंबे समय से चल रहा था विवाद

DCP ने कहा, 'पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि परिवार लंबे समय से घरेलू विवाद में उलझा हुआ था, जिसमें संपत्ति का मामला भी शामिल था।' तिवारी ने बताया कि आरोपी दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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बहस ने लिया हिंसक विवाद का रूप

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि दोनों हत्याएं पारिवारिक विवाद के कारण हुई बहस के दौरान की गईं हैं। अधिकारी ने बताया कि गंगाशरण के सिर पर चोटें आई थीं और हत्या में गला घोंटे जाने का भी संदेह है। हालांकि, मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगा।

पुलिस ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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