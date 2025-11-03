नोएडा में सेप्टिक टैंक में गिरे 2 भाई, दम घुटने से मौत; फर्श काटकर बाहर निकालीं लाशें

Hindustan Hindi News
संक्षेप: दिल्ली एनसीआर के नोएडा से दर्दनाक घटना में परिवार के उजड़ जाने की खबर सामने आई है। यहां एक घर के सेप्टिक टैंक में दो सगे भाइयों की गिरने से मौत हो गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।

Mon, 3 Nov 2025 05:52 PM
नोएडा में सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में सेप्टिक टैंक में गिरने से दो भाईयो की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक की हालत गंभीर है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। उधर, घटना की जानकारी लगने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है।

थाना सेक्टर-63 पर डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि चोटपुर कॉलौनी में दो व्यक्तियों की अपने घर के सेफ्टी टैंक में गिर गए है। सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि दो सगे भाई चंद्रभान पुत्र जैनी और राजू पुत्र जैनी निवासी बुलंदशहर वर्तमान पता चोटपुर कॉलौनी, गौतमबुद्धनगर स्वयं का घर खरीदकर रह रहे थे।

दोनों भाई खोड़ा में कार पेंटर का कार्य करते थे। घर में बने हुए सेफ्टी टैंक की पटिया टूट जाने के कारण चंद्रभान टैंक में गिर गया, जब उसके छोटे भाई राजू ने उसे बचाने के लिए नीचे टैंक में गया तो दम घुटने के कारण वह भी सेफ्टी टैंक से निकल नहीं पाया। इसके बाद उन्हें बचाने के लिए एक पड़ोसी हेमंत ने टैंक में जाने की कोशिश की लेकिन, दम घुटने के कारण वह नीचे नहीं जा सका।

पड़ोसी हेमंत को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है जो कि अभी स्वस्थ है। बताया गया कि दोनों भाइयों को फर्श को काटकर बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। दो भाइयों की मौत से परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। सबका रो रोकर बुरा हाल है।

