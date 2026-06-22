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दिल्ली के दो लड़के मुनक नहर में डूबे, नहाते समय हादसा; तलाशी अभियान जारी

Subodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
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बवाना-मुनक नहर में नहाते समय दिल्ली के दो लड़के डूब गए। दोनों लड़के रविवार को नहाने गए थे। पुलिस ने बताया कि रविवार देर रात तक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाने के बावजूद दोनों लड़कों का कोई सुराग नहीं मिला। तलाशी अभियान अभी भी जारी है।

दिल्ली के दो लड़के मुनक नहर में डूबे, नहाते समय हादसा; तलाशी अभियान जारी

दिल्ली के किराड़ी इलाके के प्रेम नगर में रहने वाले दो लड़के बवाना-मुनक नहर में नहाते समय संदिग्ध परिस्थितयों में डूब गए। पुलिस ने उनकी पहचान सत्यम और प्रशांत के रूप में की है। दोनों लड़के रविवार दोपहर नहर में नहाने गए थे।

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, घटना की जानकारी रविवार को मिली। उसके बाद पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) की टीमें मौके पर पहुंचीं और तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने बताया कि रविवार देर रात तक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाने के बावजूद दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि तलाशी अभियान अभी भी जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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उधर, एक अलग घटना में पुलिस ने बताया कि 17 जून को मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिकारगंज गांव में सोन और बनास नदियों के संगम पर पिकनिक मनाते समय चार लोग डूब गए। इनमें एक नाबालिग भी शामिल था। लगभग दो दिनों तक चले बचाव अभियान के बाद चारों शव बरामद किए गए। सूचना मिलने पर प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया। पहले दिन एक शव बरामद हुआ, जबकि बाकी तीन शवों का पता लगाकर उन्हें अगले दिन दोपहर में निकाला गया।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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