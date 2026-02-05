Hindustan Hindi News
Two booked under SC-ST act for misbehaving with sanitation workers in Gurugram
गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, पार्षद पति समेत दो लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज

गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, पार्षद पति समेत दो लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज

संक्षेप:

जब इस बारे में प्रतिक्रिया लेने के लिए वार्ड 33 की पार्षद सारिका भारद्वाज के पति प्रशांत भारद्वाज से सम्पर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना किसी जांच के मामला दर्ज किया है।

Feb 05, 2026 09:55 pm IST
गुरुग्राम पुलिस ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने, गालियां देने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में वार्ड-33 की पार्षद सारिका भारद्वाज के पति प्रशांत भारद्वाज और कैलाश कुमार कोली शामिल हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उन्होंने सेक्टर 9A पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ SC-ST एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस बारे में नगर पालिका कर्मचारी संघ के सचिव धर्मेंद्र जिंगाला से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की।

धर्मेंद्र जिंगाला ने पुलिस को बताया कि यह घटना 2 फरवरी को उस वक्त सामने आई, जब सफाई कर्मचारी लक्ष्मण विहार फेज-2 में काम कर रहे थे, इसी दौरान प्रशांत भारद्वाज ने उन्हें टूटी हुई सीवर लाइन की मरम्मत करने के लिए मजबूर किया, जबकि यह काम नगर निगम के ठेकेदार का था, न कि उनका।

जिंगाला ने अपनी शिकायत में कहा, 'कर्मचारियों ने जब यह कहकर मना किया कि सीवर लाइन मरम्मत का काम नगर निगम के ठेकेदार का है और उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो प्रशांत भारद्वाज भड़क गए और उन्होंने कर्मचारियों को गालियां देते हुए दुर्व्यवहार किया और उनके खिलाफ जातिसूचक शब्द भी कहे। इसके बाद, घटना के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।'

जब इस बारे में प्रतिक्रिया लेने के लिए वार्ड 33 की पार्षद के पति प्रशांत भारद्वाज से सम्पर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना किसी जांच के मामला दर्ज किया है। साथ उन्होंने दावा किया कि वार्ड में चल रहे विकास कार्यों के विवाद के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और उनकी सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।'

उधर पुलिस ने बताया कि इस मामले में मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सेक्टर-9ए थाने में SC-ST एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच करने और साक्ष्य जुटाने की बात कही है।

