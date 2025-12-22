Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsTwo bikers killed in bike collides road accident near mahagunpurm society
गाजियाबाद में 2 बाइकों में आमने-सामने की भिड़ंत; 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर

गाजियाबाद में 2 बाइकों में आमने-सामने की भिड़ंत; 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर

संक्षेप:

गाजियाबाद के कविनगर थानाक्षेत्र में एनएच-नौ की सर्विस लेन पर रविवार देर रात दो बाइकों के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा महागुनपुरम सोसाइटी के पास रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे हुआ।

Dec 22, 2025 12:50 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
जानकारी के मुताबिक, वेव सिटी थानाक्षेत्र के डासना निवासी राशुद्दीन रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे बाइक से डासना की ओर जा रहा था। उसके साथ खोड़ा क्षेत्र में रहने वाली बेबी नाम की महिला भी थी। महागुनपुरम सोसाइटी के पास एनएच-9 की सर्विस लेन पर सामने से हाईस्पीड बाइक पर अमन, विपिन और प्रेम आ रहे थे। बताया जा रहा है कि एक बाइक गलत दिशा से आने के कारण दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि सभी सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कुछ देर तक सभी घायल सड़क पर पड़े तड़पते रहे। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तुरंत मणिपाल अस्पताल पहुंचाया गया।

अस्पताल में दो को मृत घोषित किया

अस्पताल में डॉक्टरों ने अमन और राशुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं, बेबी और विपिन की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। बताया गया है कि अमन और विपिन गोल्फलिंक सोसाइटी स्थित एक क्लब में नौकरी करते थे और मूलरूप से नेपाल के रहने वाले थे।

हादसे की सूचना मिलते ही डायल-112 व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। इसके बाद दोनों मृतकों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य ने बताया कि आमने-सामने बाइकों की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की विस्तृत जानकारी जुटा जा रही है। शिकायत मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Road Accident
