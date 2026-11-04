दिल्ली में लड़की से 'ब्लाइंड डेट' पर मिलने पहुंचा युवक, वो खा-पीकर चली गई; जब बिल आया तो उड़े छात्र के होश
इस घटना के बाद लड़की ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और गायब हो गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने पिता को जानकारी दी, जिन्होंने PCR (पुलिस कंट्रोल रूम) को कॉल किया।
दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक को डेटिंग ऐप पर मिली लड़की से 'ब्लाइंड डेट' पर मिलने के लिए एक कैफे में जाना काफी महंगा पड़ गया। दरअसल मुलाकात के दौरान लड़की ने वहां पर कुछ खाने का सामान ऑर्डर किया, और इसके बाद वह वहां से चली गई। इसके बाद जब बिल देने की बारी आई तो युवक के होश फाख्ता हो गए। क्योंकि होटल वालों ने युवक को 26 हजार रुपए का बिल थमा दिया। जब युवक ने इन पैसों को देने में असमर्थता जताई तो होटल वालों ने उसे जबरन बंधक बना लिया और पैसा वसूलने के बाद ही उसे छोड़ा। इस मामले में पुलिस ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के हडसन लेन स्थित एक कैफे मालिक और उसके मैनेजर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उस लड़की की भी तलाश कर रही है, जिसने युवक को वहां मिलने के बहाने बुलाया था। पुलिस को शक है कि सभी आरोपी मिलकर एक वसूली रैकेट चला रहे थे।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला है। 1 नवंबर को एक डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसने अपना नाम सान्या बताया। इसके बाद सान्या ने उसे 'ब्लाइंड डेट' के लिए बुलाया और शाम 6:30 से 7 बजे के बीच GTB नगर मेट्रो स्टेशन के पास मिलने को कहा। वहां से वह उसे हडसन लेन के एक कैफे में लेकर गई।
लड़की खा-पीकर चली गई, कैफे वालों ने दिया 26k का बिल
पुलिस के मुताबिक, कैफे पहुंचने के बाद लड़की ने वहां खाने-पीने की कई महंगी-महंगी चीजें ऑर्डर कीं, जिनमें व्हिस्की भी शामिल थीं। इसके बाद वह वहां से चली गई, लेकिन कैफे वालों ने शिकायतकर्ता को लगभग 26,000 रुपए का हाथ से लिखा हुआ बिल थमा दिया गया। जब युवक ने इस पर आपत्ति जताते हुए बिल चुकाने से इनकार कर दिया तो कैफे के स्टाफ ने उसे बंधक बना लिया।
पूरा पैसा चुकाने के बाद ही युवक को जाने दिया
कैफे मालिक और कर्मचारियों ने उस पर तुरंत पैसे चुकाने का दबाव डाला और विरोध करने पर उसे धमकाया भी। यहां तक कि पूरे पैसे चुकाने तक उसे कैफे से बाहर भी नहीं जाने दिया गया। इसके बाद युवक ने अपने पिता से संपर्क करते हुए उन्हें पूरी स्थिति बताई। फिर युवक के पिता ने कैफे वालों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए। जिसके बाद युवक को वहां से जाने दिया गया।
कैफे से निकलने के बाद लड़की ने मोबइल किया बंद
उधर इस घटना के बाद लड़की ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और गायब हो गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने पिता को जानकारी दी, जिन्होंने PCR (पुलिस कंट्रोल रूम) को कॉल किया। इस मामले को लेकर उन्होंने मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2) (जबरन वसूली) और 3(5) (समान इरादा) के तहत मामला दर्ज करवा दिया।
पुलिस ने बताया क्या है पीड़ित युवक का नाम
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) आकांक्षा यादव ने बताया कि '1 नवंबर को दिल्ली पुलिस को एक परेशान शख्स का फोन आया, जिन्होंने बताया कि उनके बेटे को एक कैफे में बंधक बनाकर रखा गया है और उससे 26,000 रुपए की मांग की जा रही है। इसके बाद पुलिस उस 'ब्लैक पैंथर कैफे' में पहुंचती है, जहां उनकी मुलाकात पीड़ित जैद अहमद से होती है। उसने बताया कि एक डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की से उसकी बात हुई थी, जिसने उसे 'ब्लाइंड डेट' पर मिलने बुलाया था। खाना ऑर्डर करने के बाद वह युवती वहां से चली जाती है, और कैफे वालों ने हाथ से लिखा हुआ 26,000 रुपए का बहुत बड़ा बिल थमा दिया।'
वसूली रैकेट के बारे में जांच कर रही पुलिस
इसके बाद उन्होंने जैद को वहां से जाने नहीं दिया, जिसके बाद उसने अपने पिता को फोन किया। पिता ने घटना की शिकायत पुलिस से कर दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कैफे मालिक जावेद (38) और उसके मैनेजर अनुज कुमार (24) को गिरफ्तार कर लिया है, दोनों गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही, पुलिस ने बताया कि वह उस युवती का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है जिसकी पहचान सान्या उर्फ निकिता के रूप में हुई है। साथ ही यह भी पता लगा रही है कि ये लोग मिलकर किसी तरह का वसूली रैकेट तो नहीं चला रहे हैं और अबतक उन्होंने कितने लोगों को शिकार बनाया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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