Hindi Newsएनसीआर NewsTwo accused in the Delhi riots case acquitted, court stated that the charges were not proven
दिल्ली दंगा मामले के दो आरोपी कोर्ट से बरी, अदालत ने कहा- आरोप साबित नहीं हुए

संक्षेप:

दोनों आरोपियों पर 24 फरवरी 2020 को एक दुकान में आग लगाने, चांद बाग क्षेत्र में आगजनी एवं तोड़फोड़ करने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है।

Jan 16, 2026 06:56 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े दो आरोपियों को शुक्रवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामले को साबित करने में विफल रहा है। इस दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह की अदालत ने प्रशांत मल्होत्रा ​​व गौरव नाम के आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया।

दोनों आरोपियों के खिलाफ चांद बाग में फल की दुकान लगाने वाले एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को लेकर खजूरी खास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दंगों के दौरान भीड़ ने उसकी दुकान व घर में आग लगाई थी। वहीं दंगों के वायरल वीडियो के आधार पर दो पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की पहचान की थी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जिस वीडियो का हवाला दिया, वह इस घटना से संबंधित नहीं था।

