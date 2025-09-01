‘निक्की की बहन कंचन को हिरासत में…’; विपिन के पक्ष में खड़े दिखे गांववाले, दहेज हत्या केस में रोचक मोड़

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुए निक्की भाटी हत्याकांड में एक के बाद एक रोचक मोड़ सामने आ रहे हैं। सिरसा गांव के लोग अब आरोपी विपिन भाटी और उसके परिवार के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुए निक्की भाटी हत्याकांड में एक के बाद एक रोचक मोड़ सामने आ रहे हैं। सिरसा गांव के लोग अब आरोपी विपिन भाटी और उसके परिवार के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। विपिन के परिवारीजन, रिश्तेदार और गांववालों ने रविवार को कासना थाने का घेराव कर पुलिस से इस केस की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि पुलिस को इस मामले में सच सामने लाने के लिए निक्की की बहन कंचन को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। बता दें कि विपिन और उसके परिवार पर निक्की को कथित तौर पर दहेज के लिए जिंदा जलाकर मारने का आरोप है।

आरोपी विपिन के परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीणों ने रविवार को गांव में बैठक कर रणनीति बनाई और उसके बाद सुबह 11 बजे कासना कोतवाली पहुंचे। सभी ने पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों ने पुलिस को सौंपे ज्ञापन में कहा कि घटना की रात विपिन घर से बाहर दुकान के पास बैठा था। उसका भाई रोहित ड्यूटी पर गया था, जो सिरसा टोल प्लाजा के पास है। वहीं, पिता सतवीर और मां दया भी घर के बाहर थे। ऐसे में निक्की की जलाकर हत्या करने का आरोप निराधार है।

लोगों ने यह भी दावा किया कि निक्की झुलसने के बाद होश में थी, उसने अस्पताल में डॉक्टरों और नर्स से बातचीत के दौरान कहा था कि सिलेंडर फटने से उसे चोट आई है। आरोपी पक्ष ने कहा कि पुलिस को निक्की की बहन कंचन को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। सच सामने आ जाएगा।

निक्की के परिवारवालों पर सच्चाई छिपाने का आरोप निक्की हत्याकांड में आरोपी विपिन के परिजनों ने निक्की की बहन कंचन और उसके परिवार वालों पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि निक्की के अंतिम संस्कार में विपिन के पिता सतवीर भी शामिल हुए थे। अंतिम संस्कार के बाद अचानक से घटनाक्रम को मोड़ दिया गया। निक्की की बहन कंचन और उसके परिवार वालों ने सच्चाई को छिपाया और विपिन के परिवार पर आगजनी कर हत्या करने का आरोप लगा दिया। उनके पास घटना के दौरान के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं, जो अदालत में पेश किए जाएंगे।