ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर; नोएडा की दो बेटियों संग दहेज वाला कांड दहला देगा
नोएडी की दो बेटियों के साथ जो कुछ हुआ उसकी कहानी आपको झकझोर देगी। पढ़े-लिखे और समृद्ध परिवारों में ब्याही गईं इन बेटियों को दहेज के लालच में खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया गया।
ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर… नोएडा की दो बेटियों संग जो कुछ हुआ उसकी पूरी सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन परिवालों ने दहेज के लिए प्रताड़ना की जो कहानी सुनाई वह दहला देने वाला है। नोएडा की ट्विशा शर्मा जहां पिछले दिनों भोपाल में अपने ससुराल में फंदे से लटकी पाई गई तो वहीं दीपिका नागर ने ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में छत से छलांग लगाकर जान दे दी। दोनों ही मामलों में दहेज के लिए उत्पीड़न और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं।
ट्विशा शर्मा की कहानी क्या है
बात 2024 की है। नोएडा की ट्विशा शर्मा की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए भोपाल के एक वकील और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों ने परिवार को राजी किया और फिर दिसंबर 2025 में शादी कर ली। लव मैरिज के छह महीने के भीतर ही ट्विशा के साथ क्या-क्या हुआ, उसके बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि 12 मई को 33 साल की ट्विशा शर्मा का शव कटारा हिल्स इलाके स्थित ससुराल में फंदे से लटका मिला था।
एसआईटी कर रही मौत की जांच
समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह ट्विशा को लेकर अस्पताल लेकर पहुंचे थे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की ओर से रात 11 बजे पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों की ओर से हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद भोपाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी के प्रमुख बनाए गए एसीपी रजनीश कश्यप ने बताया कि दहेज हत्या और उत्पीड़न से संबंधित बीएनएस की धाराओं में समर्थ सिंह, उसके पिता और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल की एक अदालत ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अग्रिम जमानत दे दी।
परिजनों के क्या आरोप
कटारा हिल्स पुलिस थाना के वरिष्ठ अधिकारी सुनील कुमार दुबे ने कहा कि नोएडा निवासी ट्विशा के परिवार ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। रिश्तेदारों ने दावा किया कि उसे लंबे समय से दहेज के अलावा अन्य कई वजहों से प्रताड़ित किया जा रहा था। ट्विशा मंगलवार रात करीब 10 बजे तक फोन पर परिजनों के संपर्क में थी। उसने अपनी मां और दोस्त को मैसेज में बताया था कि वह किस तरह परेशान है और नोएडा लौटना चाहती है। ट्विशा के चैट से यह भी पता चला है कि पति समर्थ उस पर शक करता था।
ग्रेटर नोएडा में दीपिका संग क्या हुआ
नोएडा की ट्विशा संग जिस तरह की घटना भोपाल में हुई, कुछ वैसी ही परिस्थिति में ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर की भी जान चली गई। कथित तौर पर दहेज प्रताड़ना से तंग आकर 24 साल की दीपिका नागर ने घर की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। दीपिका के पिता की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला के पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है।
'एक करोड़ का दहेज दिया था, और मांग की जा रही थी'
इकोटेक-3 थाने में दीपिका की मौत के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। दीपिका की शादी करीब डेढ़ साल पहले जलपुरा गांव के निवासी ऋतिक से हुई थी। दीपिक के परिजनों का कहना है कि 14 महीने पहले उन्होंने धूमधाम से बेटी की शादी ऋतिक से की थी। उन्होंने शादी में स्कॉर्पियो, 50 लाख का सोना समेत करीब एक करोड़ रुपये का दहेज दिया था। लेकिन ससुराल में उसे और दहेज लाने के लिए कहा जा रहा था। दीपिका के साथ कथित तौर पर मारपीट की जाती थी। उसे फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख कैश लाने को कहा जा रहा था। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। दीपिका के परिजनों का दावा है कि उनकी बेटी के शरीर पर चोट के निशान भी हैं, उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि मारकर उसे छत से फेंका गया है। पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रविवार रात दीपिका ने छत से छलांग लगा दी। कथित तौर पर दहेज उत्पीड़न से तंग आकर उसने यह कदम उठाया।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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