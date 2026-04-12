सोनीपत में पिता ने तेजधार हथियार से काट डाला बेटी का गला, मौत; पुलिस को ये शक
लिस ने आरोपी पिता अनिल को भी हिरासत में ले लिया है। युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और घर का फर्श खून से सना हुआ था। यह खौफनाक मंजर देख लोग दहल गए। पुलिस ने घर की तलाशी ली और वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया है।
सोनीपत के गोहाना शहर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां की देवीनगर कॉलोनी में पिता ने अपनी बेटी की तेजधार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 23 साल की चीनू के रूप में हुई है। वह नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी।
घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है।
मौके पर ही तोड़ा दम, खून से लाल हुआ फर्श
मृतक युवती चीनू का परिवार गोहाना के देवीनगर कॉलोनी में रहता है। आरोप है कि उसके पिता अनिल ने आज रविवार को घर के अंदर ही उसके गले पर तेजधार हथियार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात से गली में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी।
अहम सुराग इकट्ठा किए गए
पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया, जिसने अहम सुराग इकट्ठा किए। वहीं, पुलिस ने आरोपी पिता अनिल को भी हिरासत में ले लिया है। युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और घर का फर्श खून से सना हुआ था। यह खौफनाक मंजर देख लोग दहल गए। पुलिस ने घर की तलाशी ली और वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया है।
पुलिस को घरेलू कलह या किसी प्रेम प्रसंग का शक
शुरुआती जांच के अनुसार हत्या के पीछे घरेलू कलह या किसी प्रेम प्रसंग को लेकर शक की बात सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। डीसीपी गोहाना जितेंद्र गहलावत भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि युवती की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस हत्या की वजह जानने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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