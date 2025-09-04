tv actor ashish kapoor rape charges on him by 24 years old girl दोस्त ने पार्टी में बुलाया था, बाथरूम में रेप किया; ऐक्टर आशीष कपूर पर क्या आरोप, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newstv actor ashish kapoor rape charges on him by 24 years old girl

दोस्त ने पार्टी में बुलाया था, बाथरूम में रेप किया; ऐक्टर आशीष कपूर पर क्या आरोप

यह रिश्ता क्या कहलाता है, जैसे टीवी शो के जरिए घर-घर में पहचान बना चुके ऐक्टर आशीष कपूर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐक्टर को दिल्ली में पिछले महीने हुए एक रेप केस में गिरफ्तार किया गया है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 12:49 PM
share Share
Follow Us on
दोस्त ने पार्टी में बुलाया था, बाथरूम में रेप किया; ऐक्टर आशीष कपूर पर क्या आरोप

यह रिश्ता क्या कहलाता है, जैसे टीवी शो के जरिए घर-घर में पहचान बना चुके ऐक्टर आशीष कपूर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐक्टर को दिल्ली में पिछले महीने हुए एक रेप केस में गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम की एक कंपनी में नौकरी करने वाली 24 साल की एक लड़की ने सिविल लाइंस इलाके में एक पार्टी के दौरान हवस का शिकार बनाए जाने का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना है कि नशा देकर उसके साथ दरिंदगी की गई और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई।

11 अगस्त को एक लड़की ने दिल्ली पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि एक दोस्त ने उसे पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। पीड़िता का आरोप है कि आशीष भी उस हाउस पार्टी में मौजूद थे। उन्होंने उसे बाथरूम में ले जाकर हवस का शिकार बनाया। पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि शुरुआती शिकायत में लड़की ने कुछ और अन्य लोगों का भी नाम लेते हुए गैंगरेप का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उसने अपने बयान में बदलाव किया। बाद में पीड़िता ने दावा किया कि सिर्फ आशीष ने उसके साथ रेप किया।

शुरुआत में लड़की ने कहा था कि वह अपने एक दोस्त के बुलावे पर उस पार्टी में गई थी। सिविल लाइन्स के हिल रोड पर आयोजित इस पार्टी में दोस्त के साथ तीन अन्य लोग थे। सभी ने साथ में ड्रिंक लिया और देर रात तक पार्टी हुई। लड़की ने कहा, 'मेरे ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया गया, जिससे मैं पूरी तरह होश में नहीं रही। चारों लोग मुझे घसीटकर बाथरूम में ले गए और गैंगरेप किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो भी बनाया और मुंह खोलने पर लीक करने की धमकी दी।' पीड़िता ने कहा कि बाद में उस घर के बाहर छोड़कर सभी फरार हो गए थे।

रेप केस में नाम आने के बाद से पुलिस टीवी ऐक्टर की तलाश में जुट गई थी। हालांकि गिरफ्तारी से पहले इस केस में उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया कि शुरुआत में उन्होंने आशीष को गोवा में ट्रेस किया। लेकिन वह वहां से भागने में कामयाब रहे। अधिकारी ने कहा, 'टीम उनकी तलाश में जुटी थी पहले उन्हें गोवा में ट्रेस किया गया। लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो वह निकल चुके थे। इसके बाद उन्हें पुणे में ट्रेस किया गया। वहां वह एक दोस्त के साथ रह रहे थे। मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।' पुलिस ने कहा कि सभी संभावित एंगल से मामले की जांच की जा रही है।

आशीष सरस्वतीचंद्र, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, चांद छुपा बादल में, देखा एक ख्वाब, मोलक्की, ये रिश्ता क्या कहता है, वह सपना सा और बंदिनी जैसे टीवी शो में अलग-अलग भूमिका निभा चुके हैं। आशीष की गिनती बड़े टीवी कलाकारों में होती है।