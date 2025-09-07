TV Actor Ashish Kapoor Potency Test done in AIIMS Delhi, accused in gangrape case TV एक्टर आशीष कपूर का दिल्ली एम्स में हुआ ‘मर्दानगी’ टेस्ट, गैंगरेप केस में हैं आरोपी, Ncr Hindi News - Hindustan
TV एक्टर आशीष कपूर का दिल्ली एम्स में हुआ ‘मर्दानगी’ टेस्ट, गैंगरेप केस में हैं आरोपी

दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में हुए कथित गैंगरेप मामले में गिरफ्तार आरोपी टीवी एक्टर आशीष कपूर का शनिवार को एम्स में पोटेंसी टेंस्ट (मर्दानगी टेस्ट) कराया गया। वहीं, तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 09:31 AM
24 वर्षीय पीड़ित युवती ने 11 अगस्त को गैंगरेप की एफआईआर दर्ज कराई थी। युवती ने अपनी शिकायत में कहा था कि इंस्टाग्राम पर दोस्त बने आशीष कपूर ने 10 अगस्त की शाम उसे सिविल लाइंस स्थित घर पर बुलाकर शराब पिलाई और अपने दो साथियों के साथ मिलकर बाथरू में ले जाकर गैंगरेप किया। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान एक अन्य युवती भी आरोपियों का साथ दे रही थी।

दिल्ली पुलिस ने पुणे से किया था गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आशीष मोबाइल बंद कर फरार हो गया था। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से एसआई महिपाल और एसआई प्रिंस ने उसकी तलाश की और सूचना पर मंगलवार को पुणे से दबोच लिया। आरोपी अपनी एक महिला मित्र के फ्लैट में छिपा हुआ था। जांच में पुलिस को आरोपी के घर से सीसीटीवी फुटेज भी मिली है।

बता दें कि, आशीष कपूर ने 'सात फेरे' और 'देखा एक ख्वाब' जैसे मशहूर टीवी सीरियल और 'इनकार', 'कुर्बान', 'टेबल नंबर- 21' आदि फिल्मों में काम किया है।

क्या होता है पोटेंसी टेस्ट

पोटेंसी टेस्ट, जिसे अक्सर पुरुषों के सेक्सुअल हेल्थ टेस्ट या मेल फर्टिलिटी टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का मेडिकल टेस्ट है जो पुरुषों की प्रजनन क्षमता और सेक्सुअल हेल्थ का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। पोटेंसी टेस्ट के परिणामों के आधार पर डॉक्टर पुरुषों की प्रजनन क्षमता और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार इलाज या सलाह प्रदान कर सकते हैं।