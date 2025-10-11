बाल पकड़े और कर दी लात-घूंसों की बरसात; दिल्ली में कोचिंग टीचर ने छात्र पर उतारा इस बात का गुस्सा

छात्र ने बताया कि आरोपी शिक्षक ने ना केवल उसके बाल पकड़े, बल्कि घूंसो और लातों से उसके सिर, गर्दन और सीने पर भी लगातार वार किए। इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने एक छड़ी मंगवाते हुए लड़के की पीठ और पैरों पर भी लगातार मारा।

दिल्ली की एक कोचिंग सेंटर में अधूरे होमवर्क को लेकर 16 साल के छात्र के बाल पकड़कर उसके साथ बुरी तरह मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस बारे में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए शनिवार को पुलिस ने बताया कि यह घटना मुनिरका स्थित जीवन दीप एजुकेशन सेंटर नाम की कोचिंग में हुई, जिसके संचालक आनंद कुमार पर बच्चे से मारपीट करने का आरोप है। आरोपी टीचर ने पीड़ित को इस बारे में किसी को नहीं बताने के लिए धमकाया भी था। हालांकि मेडिकल जांच में बच्चे पर लगी चोटों की पुष्टि हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बारे में बताते हुए कहा, 'पीड़ित छात्र जो कि आरकेपुरम स्थित एक सरकारी स्कूल में 11वीं में पढ़ता है, उसने 9 अक्टूबर को इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने आरोप लगाते हुए कहा कि 6 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे उसके ट्यूटर ने बुरी तरह उसकी पिटाई की थी।'

पीड़ित के अनुसार आरोपी शिक्षक के साथ बकाया होमवर्क के बारे में बातचीत के दौरान, जब उसने बताया कि वह अपने परिवार के साथ बाहर गया था, और इसी वजह से होमवर्क पूरा नहीं कर पाया। तो इस बात से ट्यूटर नाराज हो गया और उसने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान शिक्षक ने ना केवल उसके बाल पकड़े, बल्कि घूंसो और लातों से उसके सिर, गर्दन और सीने पर लगातार वार भी किए। यहां तक कि इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने एक छड़ी मंगवाते हुए लड़के की पीठ और पैरों पर भी लगातार मारा।

आगे का घटनाक्रम बताते हुए छात्र ने दावा किया कि जब उसने कमरे से भागने की कोशिश की तो आनंद कुमार ने क्लासरूम का दरवाजा बंद करवा दिया और उसे चुप रहने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट को जारी रखा। बाद में तेज दर्द होने पर बेहद तकलीफ में होने की वजह से छात्र ने अपने माता-पिता को इस बात की सूचना दी, जिसके बदा उसे मेडिकल जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया।