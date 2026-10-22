'पूरे देश को जंतर-मंतर बना दो'- कॉकरोच तो घर लौट गए, अब कौन कर रहा आंदोलन की पुकार?
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने आंदोलनकारियों से दीवाली तक अपने परिवार के साथ समय बिताने की बात कहते हुए CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर फौरी तौर से ब्रेक लगाने को कहा है। मगर इसी बीच चल रहे आंदोलनों से नाता रखने वाले और CJP को समर्थन करने वाले एक खास चेहरे ने आंदोलन की हुंकार भरी है।
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सभी कॉकरोचों से घर लौट जाने को कहा है। दरअसल, उन्होंने आंदोलनकारियों से दीवाली तक अपने परिवार के साथ समय बिताने की बात कहते हुए CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर फौरी तौर से ब्रेक लगाने को कहा था। मगर रिजीम चेंज की बात कहने वाले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आंदोलन की हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने देश की जनता से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा- "पूरे देश को जंतर-मंतर बना दो।"
दिल्ली को लॉकडाउन किया, शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी बंद
प्रशांत भूषण ने आरोप लगाते हुए कहा- "पूरा देश देख रहा है किस तरह ज्ञानेश कुमार ने साढ़े 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए। और पूरा प्रॉसेस वोट काटने का और जोड़ने का अपने दफ्तर में सेंट्रलाइज कर लिया। इसके बाद उसका हेंडल भाजपा को दे दिया।" दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि EVM में हर तरह की धांधली हो रही है। इस तरह पूरा देश सड़कों पर उतरना चाहता था। दिल्ली में जंतर-मंतर पर उतरना चाहता था, लेकिन सरकार ने दिल्ली को पूरा लॉकडाउन कर दिया। और शांतिपूर्वक किए जाने वाले प्रोटेस्ट की भी अनुमति नहीं दी।
पूरे देश को जंतर-मंतर बना दो, प्रशांत भूषण ने भरी हुंकार
दिल्ली में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा- "लेकिन अब समय आ गया है कि हम पूरे देश को जंतर-मंतर बना दें। अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग अपने मोहल्ले में हर गली हर शहर में सड़कों पर उतर जाएं। इसके लिए हम लोगों ने 23 अक्टूबर का दिन सेव डेमोक्रेसी के तौर पर रखा है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि सब लोग सड़कों पर उतरें सरकार को बताने के लिए कि हम लोग चुप नहीं रहेंगे।
प्रशांत भूषण ने कही थी रिजीम चेंज की बात
आपको बताते चलें कि प्रोटेस्ट के दौरान वरिष्ठ वकील भूषण ने कहा था, यह लड़ाई 'रिजीम चेंज' यानी तख्तापलट की है। हम सत्ता परिवर्तन करके ही रहेंगे। वहीं, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा था कि तख्तापलट कैसे होता है, यह हमें बंगलादेश ने सिखाया है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए थे और सेना से सबूत मांग रहे थे।
दीपके ने कॉकरोचों को घर लौट जाने को कहा था
वहीं सीजेपी फाउंडर दीपके ने बीते दिनों हिरासत से बाहर आने के बाद अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को दिवाली तक परिवार के साथ वक्त बिताने को कहा था। उस दौरान सीजेपी के दोनों सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरभ दास तिहाड़ जेल में थे। दोनों को पहले पांच दिन उसके बाद दो और दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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