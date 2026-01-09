Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsturkman gate stone pelting tension police deployment shops closed local people issues
गलियां सुनसान, जरूरी सामान की किल्लत.. तुर्कमान गेट पत्थरबाजी के बाद पसरा सन्नाटा

गलियां सुनसान, जरूरी सामान की किल्लत.. तुर्कमान गेट पत्थरबाजी के बाद पसरा सन्नाटा

संक्षेप:

तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और बाजार बंद होने से लोगों को दूध व दवा जैसी जरूरी चीजों के लिए जूझना पड़ रहा है, जबकि मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है।

Jan 09, 2026 05:52 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, आशीष सिंह। नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

तुर्कमान गेट के पास हालिया पत्थरबाजी की घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि दवा लेने या जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को भी रास्ता ढूंढने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर गलियां बंद हैं और हर ओर भारी पुलिस बल की तैनाती है। आम दिनों में चहल-पहल से गुलजार रहने वाला इलाका अब वीरान नजर आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ज्यादातर दुकानों पर ताले लटके

गुरुवार को तुर्कमान गेट की संकरी गलियों में बमुश्किल ही कोई आता-जाता दिखा। ज्यादातर दुकानों पर ताले लटके रहे। जरूरी सामान की भी केवल एक-दो दुकानें ही खुली दिखाई दीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवाओं को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है, जिसके चलते गलियां पूरी तरह सूनी पड़ी हैं।

इलाके में दहशत

इलाके में दहशत और असुरक्षा का माहौल साफ झलक रहा है। मेन बाजार में अपने घर की खिड़की से बात करते हुए सुहेल खान की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने यहां इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल कभी नहीं देखा। यह सब देखकर डर लग रहा है। सुहेल के मुताबिक घटना के बाद से उन्हें नींद नहीं आ रही है। उस रात का मंजर बार-बार आंखों के सामने घूम जाता है। पत्थरबाजी का शोर अब भी कानों में गूंजता है। वहीं, स्थानीय निवासी शारीक अंसारी ने बताया कि उनके कॉलेज ग्रुप में भी घटना को लेकर ही चर्चा हो रही है। उन्होंने बताया कि जब भी पुलिस बल गश्त करता हुआ गली से गुजरता है तो माता-पिता घबरा जाते हैं। इसी डर के चलते उन्हें घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। हालात सामान्य होने का इंतजार सभी को है।

ये भी पढ़ें:फिर तुर्कमान गेट पहुंचे बुलडोजर, मलबा हटाया; 6 और अरेस्ट; रडार पर 10 इन्फ्लुएंसर

दूसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई

सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। दिनभर बुलडोजर चलाए गए और मलबा हटाने का काम समानांतर रूप से किया गया। रामलीला मैदान की ओर से कई बुलडोजर अतिक्रमण ढहाते नजर आए। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर बिजली के तार भी हटाए गए। वहीं, डंपरों की मदद से मलबा उठाकर बाहर ले जाया गया।

छोटे बच्चों के लिए दूध तक नहीं मिल पा रहा

सीमा अली ने मायूसी जताते हुए कहा कि इलाके में रहने वालों का क्या कसूर है। पूरा बाजार बंद पड़ा है और घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके लिए दूध तक नहीं मिल पा रहा। स्थानीय निवासी फहीम ने कहा कि पुलिस अपनी जांच कर रही है, यह जरूरी है, लेकिन साथ ही जरूरी दुकानों को खुलवाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लोगों की रातें डर के साये में गुजर रही हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवाओं को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली तुर्कमान गेट में पथराव करने वाले 30 उपद्रवियों की पहचान, छापेमारी तेज

मेडिकल स्टोर बंद होने के कारण परेशानी बढ़ी

आलम यह है कि दवा, दूध और सब्जी जैसी जरूरी चीजों की दुकानें भी नहीं खुल रही हैं। स्थानीय निवासी निहाल काजमी ने बताया कि उनकी माता का हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है और उनकी तबीयत गंभीर है। ऐसे में जरूरी दवाइयों की सख्त जरूरत है, लेकिन मेडिकल स्टोर बंद होने से परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि ओखला से अपने छोटे भाई को दवा लाने के लिए कहा था, मगर रास्ते में रोक जाने से वह घर तक नहीं पहुंच सका। इलाके के सभी लोग अब हालात सामान्य होने के इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:छावनी बना तुर्कमान गेट, बाजार बंद, दहशत में लोग... पत्थरबाजी के बाद कैसे हालात?

रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल

इलाके में हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोग दवा से लेकर दूध तक के लिए भटकने को मजबूर हैं। दुकानों के बंद रहने से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। ज्यादातर दुकानों पर ताले लटके रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानें बंद होने के बाद वे ऑनलाइन माध्यम से भी सामान नहीं मंगा पा रहे ह। इलाके में दहशत और असुरक्षा का माहौल साफ झलक रहा है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।