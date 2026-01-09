तुर्कमान गेट हिंसा: पुलिस ने एक और आरोपी को दबोचा, अबतक 12 पत्थरबाज गिरफ्तार

संक्षेप: पुलिस को शक है कि पकड़े गए आरोपी फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़काने में जुटे थे। पुलिस ने कहा है कि विस्तृत जांच जारी है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी।

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हाल ही में हुई हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में है। दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान की उम्र 36 साल है। एएनआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया है कि अबतक इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस ने कहा है कि विस्तृत जांच जारी है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। पुलिस को शक है कि पकड़े गए आरोपी फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़काने में जुटे थे।

वहीं आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिद के आस-पास पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। मस्जिदों और आसपास की गलियों के पास अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। पुलिस ने साफ किया है कि गलत सूचना फैलाने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

आपको बता दें कि मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात 12 बजे के करीब मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने के लिए 50 से अधिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और 32 जेसीबी तैनात की गई थीं। इससे पहले ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। विरोध में पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हुई और फिर पुलिस ने भीड़ और उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया।