Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsturkman gate stone pelting case court send accused to judicial custody
तुर्कमान गेट पथराव मामला: पत्थर फेंकने वालों के मोबाइल में ही सबूत, अदालत में बोली पुलिस

तुर्कमान गेट पथराव मामला: पत्थर फेंकने वालों के मोबाइल में ही सबूत, अदालत में बोली पुलिस

संक्षेप:

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट इलाके में हुए पथराव के मामले में शुक्रवार को 8 आरोपियों को 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि सभी आरोपी पथराव की घटना के समय मौके पर मौजूद थे।

Jan 09, 2026 09:07 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट इलाके में हुए पथराव के मामले में शुक्रवार को 8 आरोपियों को 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साएशा चड्ढा की अदालत ने इमरान फारुख, इमरान सुल्तान, मोहम्मद अफ्फान, आमिर हमजा, मोहम्मद उबैद उल्लाह, शाहनवाज, मोहम्मद अथर और मोहम्मद आदिल को 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए हैं और प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि सभी आरोपी पथराव की घटना के समय मौके पर मौजूद थे।

सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहे आरोपी

दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपियों की पहचान प्रत्यक्षदर्शी कांस्टेबल घनश्याम ने की है और वे सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिनमें पथराव से जुड़े वीडियो, भड़काऊ संदेश और कॉल रिकॉर्ड पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पथराव में इलाके के एसएचओ समेत छह पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है।

हिरासत के दौरान दवा लेने की अनुमति

अदालत ने आरोपी मोहम्मद अथर की उस अर्जी को भी मंजूरी दी, जिसमें न्यायिक हिरासत के दौरान दवा लेने की अनुमति मांगी गई थी। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि वह टीबी और अस्थमा से पीड़ित है। वहीं, आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने पुलिस की न्यायिक हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों को बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार किया गया है। न तो उन्हें कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए।

ये भी पढ़ें:तुर्कमान गेट इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई जुमे की नमाज, लोगों ने की एक अपील
ये भी पढ़ें:तुर्कमान गेट में फैज इलाही मस्जिद के पास क्यों चलाया बुलडोजर? MCD ने बताया

13 को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मिर्जा असद बेग और नदीम खान ने एक अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि जिन पांच आरोपियों को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, उन्हें जेल स्टाफ द्वारा पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। इस पर अदालत ने जेल प्रशासन से आरोपों के संबंध में मेडिकल रिपोर्ट तलब की है।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दाखिल की गई पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना जबाव अदालत में दाखिल कर दिया। आरोपियों के वकीलों ने पुलिस के जवाब का अध्ययन करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने सभी जमानत अर्जियों पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को तय की है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।