फिर तुर्कमान गेट पहुंचे बुलडोजर, मलबा हटाया; 6 और अरेस्ट; रडार पर 10 इन्फ्लुएंसर

संक्षेप: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस ने छह और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10 ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की पहचान की है जिन्होंने मस्जिद गिराए जाने की झूठी अफवाह फैलाई थी।

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस ने छह और लोगों को गिरफ्तार किया है जिससे कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 11 हो गई है। पुलिस ने 10 ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की पहचान की है जिन्होंने मस्जिद गिराए जाने की झूठी अफवाह फैलाई थी। जांच में सामने आया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स और वॉयस नोट्स के जरिए गलत सूचना फैलाकर भीड़ इकट्ठा की गई और पत्थरबाजी हुई। इस बीच गुरुवार रात को एकबार फिर बुलडोजर मौके पर पहुंचे और मलबे को हटाने का काम किया।

अधिकारियों ने बताया कि तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा के मामले में छह और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन नई गिरफ्तारियों के बाद पथराव और बवाल के मामले में अब तक पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 11 हो गई है जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने गिरफ्तार किए गए 11 लोगों में से 5 को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों तैनात किए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने उन 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की पहचान की है जिन्होंने फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर झूठे दावे किए थे। भ्रामक मैसेज फैलाने के आरोप में पुलिस ने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स की जांच शुरू कर दी है। पुलिस समाजवादी पार्टी के नेता मोहिबुल्लाह नदवी को भी जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है जो कथित तौर पर मौके पर मौजूद थे।

दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा ने पहले कहा था कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि नदवी वहां मौजूद थे लेकिन जब तक तोड़फोड़ शुरू हुई तब तक वह चले गए थे। इसकी जांच की जा रही है। इस बीच बवाल में शामिल लोगों की पहचान करने के प्रयासों के तहत जांचकर्ताओं ने घटनास्थल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, सैंपल लिए और नुकसान का दस्तावेजीकरण किया।