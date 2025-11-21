गाजियाबाद में तुलसी निकेतन योजना नए सिरे से होगी विकसित, जर्जर घरों के बदले मिलेंगे नए फ्लैट

संक्षेप: गाजियाबाद के तुलसी निकेतन योजना के पुनर्विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है। जीडीए और एनबीसीसी के बीच एमओयू पर साइन होने के प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद एमओयू साइन कर लेआउट तैयार होगा।

गाजियाबाद के तुलसी निकेतन योजना के पुनर्विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) के बीच समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने के प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद एमओयू साइन कर लेआउट तैयार होगा। फिर जर्जर फ्लैट की जगह नए सिरे से फ्लैट तैयार होंगे, जिनका आवंटियों को फायदा होगा।

जीडीए वर्ष 1989-90 में 7.83 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तुलसी निकेतन योजना लाया था, जिसमें 2004 ईडब्ल्यूएस और 288 एलआईजी बनाए गए। कुल 2,292 मकानों में 60 दुकान भी हैं। यहां 20 हजार से अधिक आबादी रहती हैं। मकानों की हालत काफी खराब होने के कारण दीवारों का प्लास्टर गिरने की कई बार घटनाएं हो चुकी हैं।

इस समस्या को दूर करने के लिए प्राधिकरण ने यहां पुनर्विकास के तहत बहुमंजिला इमारत बनाने की योजना तैयार की, जिसके लिए क्षेत्र का सर्वे भी कर लिया गया है। वहीं, पिछले दिनों में एनबीसीसी की टीम ने जीडीए अधिकारियों को तुलसी निकेतन के जर्जर फ्लैट को तोड़ने के बाद यहां बहुमंजिला फ्लैट के निर्माण के मॉडल को लेकर प्रजेंटेशन भी दिया था, जो जीडीए को पसंद आया। अब जीडीए एनबीसीसी के साथ एमओयू हस्ताक्षर करेगा, जिसके लिए इसका प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति मिलते ही दोनों के बीच एमओयू साइन होगा, जिसके बाद इसका लेआउट तैयार कर निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा।

सभी को फ्लैट देने की तैयारी अधिकारियों का साफ कहना है कि इस योजना का मकसद पैसे कमाना बिल्कुल नहीं है। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के उस विजन पर आधारित है, जिसका लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे गरीब तबके तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्राधिकऱण नहीं चाहेगा कि इस योजना में रह रहे किसी भी परिवार को बेघर किया जाए। पुराने लोगों को भी आधुनिक सुविधाओं वाले रहने लायक नए आवास दिए जाएंगे।

दो चरणों में काम होगा एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट पर दो चरणों में काम करेगा। अधिकारी बताते हैं कि एमओयू साइन होने के बाद पहले चरण में एनबीसीसी इंडिया अगले आठ हफ्ते के भीतर जीडीए को एक शुरुआती रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें देखा जाएगा कि यह प्रोजेक्ट कैसे और कितनी आसानी से किया जा सकता है। दूसरे चरण में पहली रिपोर्ट के बाद काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी डीपीआर तैयार की जाएगी।