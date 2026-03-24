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गणित पढ़ाने के नाम पर छात्रा को रोका, फिर की गंदी हरकत; झारखंड में ट्यूशन टीचर को पांच साल की सजा

Mar 24, 2026 11:17 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में सातवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले कोकर निवासी दोषी करार ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार राय उर्फ अमरेंद्र कुमार सिंह को पोक्सो की विशेष अदालत ने सोमवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई।

गणित पढ़ाने के नाम पर छात्रा को रोका, फिर की गंदी हरकत; झारखंड में ट्यूशन टीचर को पांच साल की सजा

झारखंड में सातवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले कोकर निवासी दोषी करार ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार राय उर्फ अमरेंद्र कुमार सिंह को पोक्सो की विशेष अदालत ने सोमवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगा है। कोर्ट ने उसे 18 मार्च को दोषी पाया था। अमरेंद्र को सदर थाना पुलिस ने 28 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, तब से वह जेल में है।

सुनवाई के दौरान पांच गवाहों को पेश किया गया था। घटना को लेकर पीड़िता ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। छात्रा का आरोप था कि 27 जनवरी 2025 की रात सभी बच्चों को भेजकर अमरेंद्र ने उसे गणित पढ़ाने के नाम पर रुकने को कहा।

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इसके बाद टीचर अश्लील हरकत करने लगे। मुझे गलत नीयत से अपनी ओर खींच लिया और लाइट बुझा दिया। जब मैंने विरोध किया, तो कहा कि यह सब सामान्य बात है। किसी तरह वहां से भाग निकली।

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उसने आगे बताया कि शिक्षक की गलत मंशा को देखते हुए मैं किसी प्रकार उससे खुद को छुड़ा कर भाग कर घर पहुंची। घटना की सारी जानकारी अपनी मम्मी और अन्य परिजनों को दी। बाद में परिजन शिक्षक अमरेंद्र के घर पहुंचे और उसे पकड़ लिया। सदर थाना की पुलिस को बुला कर उसे पुलिस को सौंप दिया था।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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