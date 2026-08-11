Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'तुगलक लेन का नाम भी बदलिए’, दिल्ली टूरिज्म कॉन्क्लेव में सद्गुरु ने हिटलर के उदाहरण से समझाई बात

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Sadhguru At Delhi Tourism Conclave: आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने मंगलवार को दिल्ली की तुगलक लेन का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम उन लोगों के नाम पर नहीं होने चाहिए, जिन पर नरसंहार और बड़े पैमाने पर अत्याचार करने के आरोप हैं।

'तुगलक लेन का नाम भी बदलिए’, दिल्ली टूरिज्म कॉन्क्लेव में सद्गुरु ने हिटलर के उदाहरण से समझाई बात
'तुगलक लेन का नाम भी बदलिए’, दिल्ली टूरिज्म कॉन्क्लेव में सद्गुरु ने उठाई मांग

Sadhguru At Delhi Tourism Conclave: आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने मंगलवार को दिल्ली की तुगलक लेन का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम उन लोगों के नाम पर नहीं होने चाहिए, जिन पर नरसंहार और बड़े पैमाने पर अत्याचार करने के आरोप हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा धर्म का नहीं, बल्कि ऐतिहासिक व्यक्तियों के काम और उनकी विरासत का है। सद्गुरु ने अपनी बात को समझाने के लिए हिटलर का भी उदाहरण दिया।

औरंगजेब रोड का सुनाया किस्सा

दिल्ली के अक्षरधाम में आयोजित Spiritual and Heritage Tourism Conclave 2026 में बोलते हुए सद्गुरु ने दिल्ली की सड़कों के नामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनसे कुछ लोगों ने औरंगजेब रोड के नाम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि अब उस सड़क का नाम बदल दिया गया है।

ये भी पढ़ें:हरिद्वार से कांवड़ लाने वाली मुस्लिम महिला ने किया हवन-पूजन, तमन्ना बनीं गायत्री

तुगलक लेन का नाम भी बदलना चाहिए

इसके बाद सद्गुरु ने कहा कि तुगलक लेन का नाम भी बदला जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों ने नरसंहार किए और सैकड़ों मंदिरों को नष्ट किया, उनके नाम पर सड़कों और सार्वजनिक स्थलों का नाम क्यों रखा जाए।

सद्गुरु बोले- यह धर्म का मुद्दा नहीं

सद्गुरु ने अपने तर्क को धर्म से जोड़ने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुमायूं रोड और अकबर रोड जैसे नाम हैं और उन्हें लेकर उनकी आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि जिन लोगों का इतिहास क्रूरता और अत्याचार से जुड़ा रहा है, उन्हें सार्वजनिक स्थानों के नाम के जरिए सम्मान क्यों दिया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसे नाम होने चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से अच्छे हों और लोगों को प्रेरित करें।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की हर एक बहन को 2500 रुपये क्यों नहीं दे पा रहे? सीएम रेखा ने बताई वजह

एडोल्फ हिटलर का नाम रखा जाए, तो नहीं चलेगा…

सद्गुरु ने इस बात को समझाने के लिए जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर कहीं ‘एडॉल्फ हिटलर नगर’ जैसा नाम रखा जाए तो यह नहीं चलेगा। उनके मुताबिक, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी पहचान से नहीं, बल्कि उसने क्या किया, इसके आधार पर होना चाहिए।

दिल्ली को Spiritual Tourism Hub बनाने पर जोर

कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अक्षरधाम के अलावा झंडेवालान मंदिर, लोटस टेंपल और कई मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिदें हैं, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली की आध्यात्मिक विरासत को पर्यटन की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जैसे लोग वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, वैसे ही देश-दुनिया के लोग दिल्ली की आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत को देखने आएं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर