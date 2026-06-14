तुगलकाबाद अग्निकांड: CCTV फुटेज की जांच से आग लगाने की साजिश का खुलासा, किशोरी सहित 4 पकड़े
दिल्ली के तुगलकाबाद अग्निकांड की जांच के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को दबोचा है। सीसीटीवी फुटेज की जांच से घर में आग लगाने की साजिश का खुलासा हुआ है। पकड़े गए लोगों में एक किशोरी और एक महिला भी शामिल है।
दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन की एक 5 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने की घटना कोई अचानक और अपने आप हुआ हादसा नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ रची गई एक सोची-समझी साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने पूरी साजिश का खुलासा करते हुए इस मामले में एक किशोरी 4 लोगों को दबोचा है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक किशोरी बिल्डिंग में आग लगने की घटना से कुछ समय पहले उस मकान के अंदर जाती और बाहर आती हुई दिखाई दी थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहले दर्ज की गई एफआईआर में अब कई और नई धाराएं भी जोड़ दी हैं।
'सरिता ने पेट्रोल और माचिस देकर आग लगाने को उकसाया'
पुलिस के अनुसार, आगे की जांच में गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप की रहने वाली एक 17 साल की लड़की की पहचान हुई और उसे पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि गोविंदपुरी के गिरीनगर की रहने वाली 27 वर्षीय एक महिला सरिता ने उसे पेट्रोल और माचिस दी थी। उसने बताया कि सरिता ने उसे पैसों के विवाद को लेकर इमारत की पांचवीं मंजिल पर रहने वाले दीपक के स्कूटर में आग लगाने के लिए उकसाया था। इसके बाद पुलिस ने सरिता को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, सरिता ने बताया कि इस योजना को गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप के रहने वाले निरंजन (33) और उसके भाई राजकुमार (27) ने बनाया था, जो कथित तौर पर दीपक से अपना कोई निजी बदला लेना चाहते थे।
पहले इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस
पुलिस ने शुरू में इस घटना को लापरवाही का मामला मानते हुए बीएनएस की धारा 287 और 106(1) के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। इस मामले में नाबालिग किशोरी और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है।
पुलिस ने एफआईआर में ये नई धाराएं जोड़ीं
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सामने आई नई जानकारियों के आधार पर एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अतिरिक्त धाराएं भी लगाई हैं, जिनमें धारा 61 (आपराधिक साजिश), 105 (गैर-इरादतन हत्या), 110 (गैर-इरादतन हत्या की कोशिश), 326(जी) (आग से नुकसान पहुंचाना) और 331(4) (रात में छिपकर घर में घुसना) शामिल हैं। पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही है।
गौरतलब है कि 12 जून को तड़के करीब 2:24 बजे तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर-1 में स्थित एक 5 मंजिला मकान में आग लग गई थी। आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था। इस घटना में तीन लोगों पंकज पांडे, सुशीला देवी और सोनिया कुमारी की मौत हो गई थी।