Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTrump and Musk are not fools, why did the Congress leader say this while referring to the Bihar results?
ट्रम्प और एलन मस्क मूर्ख नहीं हैं... बिहार चुनाव के नतीजों से कनेक्शन जोड़ ऐसा क्यों बोले कांग्रेस नेता

ट्रम्प और एलन मस्क मूर्ख नहीं हैं... बिहार चुनाव के नतीजों से कनेक्शन जोड़ ऐसा क्यों बोले कांग्रेस नेता

संक्षेप: कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए चिंता की बात है, तो दलित, ओबीसी, पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए है। उन्होंने उन लोगों को नासमझ और नादान बताया, जो सोचते हैं कि यह हार राजद और कांग्रेस की है, या राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई कमी है।

Fri, 14 Nov 2025 04:55 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को हो रही मतगणना में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाला राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इस गठबंधन ने 243 में से कुल 202 सीटों पर बढ़त बना रखी है, वहीं राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसमें भी कांग्रेस की हालत बेहद खराब है और उसे सिर्फ 2 से 5 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। इस बीच इन चुनावों में कांग्रेस की इतनी खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ने इन चुनाव परिणामों की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के एक बयान से की है। इसके जरिए उन्होंने एकबार फिर EVM का विरोध किया है और मतपत्रों से चुनाव कराने की वकालत की है। इसके साथ ही उन्होंने इन चुनाव परिणामों को दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज की हार भी बताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार चुनाव के आ रहे रुझानों के बीच ट्रम्प और मस्क के बयान की चर्चा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने की है। अपने 'एक्स' अकाउंट पर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'ट्रम्प और एलन मस्क कोई मूर्ख नहीं हैं जो यह कह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे उनकी इस बात का समर्थन करते हैं।' इसके साथ ही किए अपने एक अन्य ट्वीट में उदित राज ने लिखा, 'SIR और EVM का खतरनाक खेल का कमाल है बिहार विधान सभा चुनाव का परिणाम।'

इन चुनाव परिणामों को लेकर उन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर किया, और इसके साथ उन्होंने लिखा, 'बिहार विधानसभा चुनाव में हार दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज की है, ना कि किसी पार्टी और नेता की।' इस दौरान अपने वीडियो में उन्होंने कहा, आज जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए चिंता की बात है, तो दलित, ओबीसी, पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए है।'

आगे बोलते हुए उन्होंने उन लोगों को नासमझ और नादान बताया, 'जो ये सोचते हैं कि यह हार तेजस्वी यादव, राजद और कांग्रेस की है या राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई कमी है।'

बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीट के अबतक (खबर लिखे जाने तक) सामने आए रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने जबरदस्त बढ़त बना रखी है और वह 202 सीटों पर आगे चल रहा है। गठबंधन में शामिल भाजपा 91, जनता दल (यूनाइटेड) 83, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) पांच और रालोमा चार सीट पर आगे है। जबकि महागठबंधन 35 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जिनमें राजद 27, कांग्रेस 5, भाकपा (माले) 2 और माकपा 1 सीट पर आगे है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News bihar election result Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।