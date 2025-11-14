ट्रम्प और एलन मस्क मूर्ख नहीं हैं... बिहार चुनाव के नतीजों से कनेक्शन जोड़ ऐसा क्यों बोले कांग्रेस नेता

संक्षेप: कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए चिंता की बात है, तो दलित, ओबीसी, पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए है। उन्होंने उन लोगों को नासमझ और नादान बताया, जो सोचते हैं कि यह हार राजद और कांग्रेस की है, या राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई कमी है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को हो रही मतगणना में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाला राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इस गठबंधन ने 243 में से कुल 202 सीटों पर बढ़त बना रखी है, वहीं राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसमें भी कांग्रेस की हालत बेहद खराब है और उसे सिर्फ 2 से 5 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। इस बीच इन चुनावों में कांग्रेस की इतनी खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ने इन चुनाव परिणामों की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के एक बयान से की है। इसके जरिए उन्होंने एकबार फिर EVM का विरोध किया है और मतपत्रों से चुनाव कराने की वकालत की है। इसके साथ ही उन्होंने इन चुनाव परिणामों को दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज की हार भी बताया है।

बिहार चुनाव के आ रहे रुझानों के बीच ट्रम्प और मस्क के बयान की चर्चा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने की है। अपने 'एक्स' अकाउंट पर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'ट्रम्प और एलन मस्क कोई मूर्ख नहीं हैं जो यह कह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे उनकी इस बात का समर्थन करते हैं।' इसके साथ ही किए अपने एक अन्य ट्वीट में उदित राज ने लिखा, 'SIR और EVM का खतरनाक खेल का कमाल है बिहार विधान सभा चुनाव का परिणाम।'

इन चुनाव परिणामों को लेकर उन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर किया, और इसके साथ उन्होंने लिखा, 'बिहार विधानसभा चुनाव में हार दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज की है, ना कि किसी पार्टी और नेता की।' इस दौरान अपने वीडियो में उन्होंने कहा, आज जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए चिंता की बात है, तो दलित, ओबीसी, पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए है।'

आगे बोलते हुए उन्होंने उन लोगों को नासमझ और नादान बताया, 'जो ये सोचते हैं कि यह हार तेजस्वी यादव, राजद और कांग्रेस की है या राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई कमी है।'