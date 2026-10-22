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दिल्ली में नस्लीय बदसलूकी : त्रिपुरा पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच के लिए दिल्ली आएगी स्पेशल टीम

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली में सक्रिय 'त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम'ने भी दिल्ली पुलिस की उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की स्पेशल यूनिट को आरोपी आमिर शौकीन के खिलाफ शिकायत सौंपकर गिरफ्तारी की मांग की है। दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस इस मामले में मिलकर कार्रवाई करेंगी। दिल्ली पुलिस आज आमिर की तलाश में उसके घर पहुंची थी।

Amir Shokeen viral video case
त्रिपुरा पुलिस ने दिल्ली में त्रिपुरा के युवक से नस्लीय बदसलूकी मामले में एफआईआर दर्ज की है।

रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली

सोशल मीडिया पर पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा के एक युवक के साथ दिल्ली के इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन द्वारा की गई बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी के वायरल वीडियो मामले ने अब भारी तूल पकड़ लिया है। त्रिपुरा पुलिस ने भी इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए आधिकारिक तौर पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। त्रिपुरा पुलिस की एक विशेष टीम जल्द ही जांच के लिए दिल्ली रवाना हो रही है। वहीं, दिल्ली पुलिस की टीम भी आमिर शौकीन की तलाश में उसके घर पहुंची थी। हालांकि, वह घर पर मौजूद नहीं था।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में दिल्ली का एक कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन त्रिपुरा के एक युवक के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था। इन्फ्लुएंसर ने त्रिपुरा राज्य और वहां के लोगों को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वीडियो के सामने आने के बाद पूर्वोत्तर के छात्रों और सामाजिक संगठनों में इसको लेकर भारी आक्रोश फैल गया।

मुख्यमंत्री के आदेश पर दोनों राज्यों की पुलिस आई साथ

वीडियो के वायरल होते ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक को दिल्ली पुलिस के साथ तुरंत तालमेल बिठाने और आरोपी कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इसके बाद त्रिपुरा पुलिस ने दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क साधा ताकि दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर आरोपी के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकें। वहीं, दिल्ली में सक्रिय 'त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम' ने भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट फॉर 'नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (SPUNER) को इस संबंध में औपचारिक शिकायत सौंपकर आरोपी कंटेंट क्रिएटर को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की है।

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दिल्ली पुलिस की SPUNER विंग ने वायरल वीडियो की जांच के संबंध में दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट को लिखित जानकारी दी है। अब दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट इस वायरल वीडियो की जांच करेगी। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस, त्रिपुरा पुलिस के लगातार संपर्क में है।

आरोपी ने दी 'स्क्रिप्टेड वीडियो' की दलील

विवादित वायरल वीडियो को लेकर चौतरफा घिरने के बाद आरोपी इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन ने अब फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है। वीडियो में उसने दावा किया कि यह वीडियो 'स्क्रिप्टेड' (पहले से तय) था और वीडियो में दिख रहा युवक उसका परिचित है, जो अहमदाबाद में उसके दोस्त के कैफे में काम करता है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, डिजिटल सबूतों को सुरक्षित किया जा रहा है और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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