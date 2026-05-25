Sonipat Triple Murder : सोनीपत में पति-पत्नी समेत 3 की हत्या, सनकी पड़ोसी ने खेला खूनी खेल; ये थी वजह

Sonipat Triple Murder : हरियाणा के सोनीपत में रविवार रात एक सनकी पड़ोसी ने लोहे की रॉड से हमला कर दंपती और एक महिला की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया।

दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली की टीडीआई सिटी के बीपीएल फ्लैट्स में रविवार रात खूनी खेल खेला गया। यहां एक सनकी व्यक्ति ने लोहे की रॉड से हमला कर दंपती और एक महिला की हत्या कर दी। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

मृतकों की पहचान मूलरूप से सोनीपत के कोट मोहल्ला निवासी विजय (50 साल), विजय की पत्नी सुनीता (47 साल) और 32 साल की स्वाति के रूप में हुई है, जो मूलरूप से गांव बड़ौली की रहने वाली थी। वहीं, आरोपी ब्रह्म प्रकाश मूलरूप से झज्जर के गांव दिशोर खेड़ी का रहने वाला है। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया।

रॉड से किया ताबड़तोड़ हमला, तीनों ने मौके पर तोड़ा दम विजय व उनकी पत्नी सुनीता टीडीआई कुंडली के बीपीएल फ्लैट नंबर 1299 में फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। वहीं, मूलरूप से गांव बड़ौली निवासी स्वाति फ्लैट नंबर-1431 सेकेंड फ्लोर पर रहती थी। रविवार देर रात करीब 12 बजे बीपीएल फ्लैट नंबर-1426 निवासी ब्रह्म प्रकाश के साथ विजय की कहासुनी हो गई। झगड़े की आवाज सुनकर आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोग भी मौके पर पहुंच गए। विवाद बढ़ने पर ब्रह्म प्रकाश ने लोहे की रॉड व धारदार हथियार से विजय, सुनीता और स्वाति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग गया।

घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई। इसकी सूचना मिलने पर कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। इसके बाद तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया।

अवैध संबंधों को लेकर टोका था, पुलिस से बर्खास्त है आरोपी शुरुआती जांच में सामने आया कि पड़ोसियों ने आरोपी को अवैध संबंधों को लेकर टोका था, इस पर उनमें झगड़ा हुआ और उसने हमला कर दिया। ब्रह्मप्रकाश किसी महिला के साथ अवैध संबंध में था। इसी को लेकर पड़ोसियों को ऐतराज था। पहले भी रोका-टोकी के कारण कई बार झगड़ा हो चुका था। आरोपी ब्रह्मप्रकाश दिल्ली पुलिस से बर्खास्त बताया गया है। उसका व्यवहार काफी आक्रामक था और इलाके में उसका विवाद चलता रहता था। ब्रह्मप्रकाश कुंडली के एक निजी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था।

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद के चलते वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।