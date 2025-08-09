Delhi Crime : दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर, पति ने की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या

दिल्ली के करावल नगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतकों में एक महिला और उसकी दो बेटियां शामिल हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतकों में एक महिला और उसकी दो बेटियां शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, करावल नगर इलाके में प्रदीप नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस की क्राइम और फोरेंसिक की टीमों घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटा रही हैं।