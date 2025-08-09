Delhi Crime : दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर, पति ने की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या

Hindi Newsएनसीआर NewsTriple murder in Delhi's Karawal Nagar husband kills wife and 2 daughters
दिल्ली के करावल नगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतकों में एक महिला और उसकी दो बेटियां शामिल हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 10:38 AM
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतकों में एक महिला और उसकी दो बेटियां शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, करावल नगर इलाके में प्रदीप नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस की क्राइम और फोरेंसिक की टीमों घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटा रही हैं।
बताया जा रहा है कि आरोपी प्रदीप ने अपनी पत्नी जयश्री और पांच और सात साल की दो बेटियों की हत्या कर दी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि उसका अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था।
