Triple murder in Delhi's Karawal Nagar husband kills wife and 2 daughters Delhi Crime : दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर, पति ने की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTriple murder in Delhi's Karawal Nagar husband kills wife and 2 daughters

Delhi Crime : दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर, पति ने की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या

दिल्ली के करावल नगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतकों में एक महिला और उसकी दो बेटियां शामिल हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 10:38 AM
share Share
Follow Us on
Delhi Crime : दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर, पति ने की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतकों में एक महिला और उसकी दो बेटियां शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:हुमा कुरैशी के भाई के मर्डर की CCTV फुटेज आई सामने, देखें हत्या का VIDEO

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, करावल नगर इलाके में प्रदीप नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस की क्राइम और फोरेंसिक की टीमों घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटा रही हैं।

बताया जा रहा है कि आरोपी प्रदीप ने अपनी पत्नी जयश्री और पांच और सात साल की दो बेटियों की हत्या कर दी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि उसका अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई का मर्डर, पार्किंग को लेकर हुआ था झगड़ा