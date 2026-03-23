19 साल तक 'मुर्दा' बनकर कानून को छकाया, अब ट्रिपल मर्डर के आरोपी को मिली जमानत
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर और 19 सालों तक खुद को मुर्दा बताकर कानून से बचने वाले भारतीय नौसेना के रिटायर्ड स्टीवर्ड 62 साल बालेश कुमार उर्फ अमन सिंह को नियमित जमानत दे दी है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर और 19 सालों तक खुद को मुर्दा बताकर कानून से बचने वाले भारतीय नौसेना के रिटायर्ड स्टीवर्ड 62 साल बालेश कुमार उर्फ अमन सिंह को नियमित जमानत दे दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि की कोर्ट ने आरोपी की लंबी हिरासत अवधि, उसकी बढ़ती उम्र और बीमारियों को देखते हुए उसे एक लाख रुपए के निजी मुचलके, साप्ताहिक पुलिस हाजिरी और दिल्ली से बाहर जाने पर रोक जैसी सख्त शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है।
अदालत ने फैसले में साफ किया कि जब जांच पूरी हो चुकी हो तो केवल आरोपों की गंभीरता किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल के लिए जेल में रखने का आधार नहीं हो सकती। बचाव पक्ष के वकील रवि दराल ने अदालत में दलील दी कि बालेश दिल की बीमारी से पीड़ित है और उसकी पत्नी कैंसर से जूझ रही है, जिसे कोर्ट ने मानवीय आधार पर स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी।
दो दशक तक पुलिस की आंखों में झोंकी धूल
मामले की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। बालेश कुमार पर आरोप है कि उसने साल 2004 में बवाना में अपने साले की हत्या की थी। इस केस से बचने के लिए उसने राजस्थान में अपने ही ट्रक में दो मजदूरों को जलाकर मार डाला और दुनिया की नजरों में खुद को मृत साबित कर दिया। उसके परिवार ने जले हुए शवों में से एक की पहचान बालेश के रूप में की, जिसके बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन गया।
फर्जीवाड़े की मदद से बालेश की पत्नी ने नौसेना से मिलने वाले तमाम आर्थिक लाभ और बीमा की राशि भी हड़प ली। खुद को कागजों पर मृत घोषित करवाने के बाद बालेश अमन सिंह नाम की नई पहचान के साथ दिल्ली के नजफगढ़ में रहने लगा। वह लगभग 19 सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, लेकिन सितंबर 2023 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक गुप्त सूचना और डीएनए मिलान के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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