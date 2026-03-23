Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

19 साल तक 'मुर्दा' बनकर कानून को छकाया, अब ट्रिपल मर्डर के आरोपी को मिली जमानत

Mar 23, 2026 09:19 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, निखिल पाठक
share

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर और 19 सालों तक खुद को मुर्दा बताकर कानून से बचने वाले भारतीय नौसेना के रिटायर्ड स्टीवर्ड 62 साल बालेश कुमार उर्फ अमन सिंह को नियमित जमानत दे दी है।

19 साल तक 'मुर्दा' बनकर कानून को छकाया, अब ट्रिपल मर्डर के आरोपी को मिली जमानत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर और 19 सालों तक खुद को मुर्दा बताकर कानून से बचने वाले भारतीय नौसेना के रिटायर्ड स्टीवर्ड 62 साल बालेश कुमार उर्फ अमन सिंह को नियमित जमानत दे दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि की कोर्ट ने आरोपी की लंबी हिरासत अवधि, उसकी बढ़ती उम्र और बीमारियों को देखते हुए उसे एक लाख रुपए के निजी मुचलके, साप्ताहिक पुलिस हाजिरी और दिल्ली से बाहर जाने पर रोक जैसी सख्त शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है।

अदालत ने फैसले में साफ किया कि जब जांच पूरी हो चुकी हो तो केवल आरोपों की गंभीरता किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल के लिए जेल में रखने का आधार नहीं हो सकती। बचाव पक्ष के वकील रवि दराल ने अदालत में दलील दी कि बालेश दिल की बीमारी से पीड़ित है और उसकी पत्नी कैंसर से जूझ रही है, जिसे कोर्ट ने मानवीय आधार पर स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस के पूर्व SI ने मांगी थी 24 हजार की रिश्वत, कोर्ट ने सुनाई तीन साल क

दो दशक तक पुलिस की आंखों में झोंकी धूल

मामले की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। बालेश कुमार पर आरोप है कि उसने साल 2004 में बवाना में अपने साले की हत्या की थी। इस केस से बचने के लिए उसने राजस्थान में अपने ही ट्रक में दो मजदूरों को जलाकर मार डाला और दुनिया की नजरों में खुद को मृत साबित कर दिया। उसके परिवार ने जले हुए शवों में से एक की पहचान बालेश के रूप में की, जिसके बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन गया।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि के लिए दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, इन रास्तों पर नो एंट्री

फर्जीवाड़े की मदद से बालेश की पत्नी ने नौसेना से मिलने वाले तमाम आर्थिक लाभ और बीमा की राशि भी हड़प ली। खुद को कागजों पर मृत घोषित करवाने के बाद बालेश अमन सिंह नाम की नई पहचान के साथ दिल्ली के नजफगढ़ में रहने लगा। वह लगभग 19 सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, लेकिन सितंबर 2023 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक गुप्त सूचना और डीएनए मिलान के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के उत्तम नगर में हाई अलर्ट; फोर्स तैनात, रडार पर 200 सोशल मीडिया अकाउंट
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।