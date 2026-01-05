1.5 करोड़ के लिए मौत का खेल; ट्रिपल मर्डर के आरोपी का दावा- मां ने कहा था ‘पहले परिवार को मारो’
दिल्ली में पैसों के लिए बेटे द्वारा अपनी मां, बहन और भाई की हत्या की खबर ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने के बाद आरोपी पुलिस स्टेशन पहुंचा और वारदात को सिलसिलेवार ढंग से बताया। आरोपी का दावा है कि उसकी मां ने उसे परिवार के लोगों को मार देने की बात कही थी। इस बयान से पुलिस को शक हुआ कि आखिर ऐसा क्यों कहा होगा! जब पूछताछ आगे बढ़ी, तो उसने और भी बातें बताईं- जैसे उसने खुद को मारने की भी कोशिश की थी।
1.5 करोड़ के लिए खेला मौत का खेल
आरोपी ने दावा किया कि उसने करीब 1.5 करोड़ रुपये की टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। पिछले दो महीनों में उसने कई बार एक्सीडेंट का नाटक करके, सांप के काटने का दावा करके और हवा का इंजेक्शन लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। इस तरह उसने पूछताछ में बताया कि वह खुद की मौत का खेल भी खेलता रहा था।
मां ने कहा था ‘पहले परिवार को मारो’
एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि एक दिन पहले उसकी मां ने उससे कहा था- ‘अगर वह मरना चाहता है, तो पहले परिवार के सभी सदस्यों को मार दे और फिर नतीजे भुगते।’ पुलिस ने इस मामले में साफ कर दिया है कि अभी ये दावे आरोपी के बयान पर आधारित हैं। हम उन्हें वेरिफाई करने में लगे हुए हैं कि आखिर सच क्या है?
आर्थिक तंगी से गुजर रहा था परिवार
पुलिस के मुताबिक, यशबीर ने जांच करने वालों को बताया कि उसका परिवार बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी से जूझ रहा था और गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पिता, जो एक ट्रक ड्राइवर हैं, कथित तौर पर पिछले छह महीनों से परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं।