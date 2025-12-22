चाय-नाश्ते पर 2 करोड़, स्टेज पर 5 करोड़? PM की रैली में आदिवासी फंड का दुरुपयोग- AAP के गंभीर आरोप

संक्षेप: आप का आरोप है कि भाजपा सरकार ने आदिवासी फंड का पैसा पीएम मोदी और तमाम वीवीआईपी लोगों के कार्यक्रमों में सुविधाओं को जुटाने में खर्च किया है। आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 करोड़ का पंडाल, 3 करोड़ का गुंबद, 5 करोड़ का स्टेज, 2 करोड़ के चाय समोसे जैसे भारी भरकम खर्चों का ब्योरा दिया है।

आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार और पीएम मोदी पर आदिवासी फंड के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। आप का आरोप है कि भाजपा सरकार ने गुजरात में आदिवासी फंड का पैसा पीएम मोदी और तमाम वीवीआईपी लोगों के कार्यक्रमों में सुविधाओं को जुटाने में खर्च किया है। आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 7 करोड़ का पंडाल, 3 करोड़ का गुंबद, 5 करोड़ का स्टेज, 2 करोड़ के चाय समोसे जैसे भारी भरकम खर्चों का ब्योरा दिया है।

आदिवासी फंड से 50 करोड़ रुपये खर्च प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- "आदिवासी समुदाय के डेवलपमेंट के लिए जो फंड सरकार के खाते में होता है, उसमें से 50 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे जुड़े तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री और अन्य वीआईपी लोगों की सुविधाओं को जुटाने में खर्च किया गया है।"

पंडाल, गुंबद, चाय-समोसे… पर कितना खर्च? आदिवासी फंड के पैसे के खर्चों का ब्योरा भी दिया। अनुराग ने बताया- "डेडियापाड़ा में मोदी जी के कार्यक्रम में 7 करोड़ रुपये का पंडाल लगाया गया। 3 करोड़ रुपये का गुंबद बनाया गया। 5 करोड़ रुपये का स्टेज, 2 करोड़ रुपये के चाय और समोसे, 7 करोड़ रुपये लोगों को जुटाने के लिए बस अरेंज करने में, 2 करोड़ रुपये टॉयलेट और साफ सफाई में खर्च हुए।"

पीएम आवास पर कितना खर्च हो रहा? आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा- आरटीआई के अंदर पूछा गया कि सेंट्रल विस्टा के अंदर बन रहे प्रधानमंत्री आवास पर कितने रुपये खर्च हो रहे हैं? इस पर कहा गया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल और सीएम हाउस के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा- लेकिन मुख्यमंत्री आवास के अंदर क्या लगा क्या नहीं लगा, इसकी पूरी की पूरी फाइलें निकलवाईं गईं, तब उसमें किसी को कोई सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं थीं।

12000 बच्चे कुपोषण का शिकार, लेकिन… आप सांसद संजय सिंह ने इस मामले में वीडियो शेयर करके अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा- करीब 12000 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। उनके कुपोषण को दूर करने के लिए, अस्पताल, स्कूल के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले फंड को प्रधानमंत्री की रैली में खर्च किया गया है।