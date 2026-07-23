काम की बात: गुरुग्राम में आज से ई-बसों का ट्रायल शुरू, अगले महीने से दौड़ने लगेंगी 50 बसें
गुरुग्राम में आज से ई-बस का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस महीने के अंत या अगले महीने के पहले सप्ताह तक करीब 50 ई-बसें सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देंगी। सेक्टर-65 से लेकर 115 तक करीब 154 जगहों पर बस क्यू शेल्टर बनाया गया है। इन बसों में सफर करने के लिए 100 रुपए में कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा।
मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में आज से ई-बस का ट्रायल शुरू हो जाएगा। एक ई-बस को तीन दिन तक तीन अलग-अलग रूट पर चलाया जाएगा। इस ट्रायल के बाद इस महीने के अंत या अगले महीने के पहले सप्ताह तक करीब 50 ई-बस गुरुग्राम डिपो में पहुंचकर सड़कों पर दौड़ना शुरू हो जाएगी।
अप्रैल माह के पहले सप्ताह में गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) ने पीएमआई इलेक्ट्रो मोबीलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 100 ई-बस के लिए ठेका स्वीकृति पत्र जारी कर दिया था। 55 रुपये 47 पैसे प्रति किमी के हिसाब से इन बसों का संचालन होगा। गत 16 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। इसमें नेगोसिएशन के बाद इस कंपनी को बसों के संचालन का ठेका आवंटित किया था।
154 जगहों पर बस क्यू शेल्टर
बता दें कि नए गुरुग्राम में विकसित सोसाइटी व कॉलोनी के निवासियों को बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में जीएमडीए ने सेक्टर-65 से लेकर 115 तक करीब 154 जगहों पर बस क्यू शेल्टर का निर्माण किया है। इसके निर्माण पर करीब 16 करोड़ रुपये की लागत आई है। मौजूदा समय में जीएमसीबीएल के पास 150 सीएनजी बस हैं। इनमें से 15 से 20 सिटी बस अक्सर खराब रहती हैं। कुछ बस तो बीच सड़क में दम तोड़ देती है। ऐसे में यात्रियों का भरोसा सिटी बस से उठ चुका है।
सेक्टर-10 में तैयार हो रहा चार्जिंग स्टेशन
सेक्टर-10 में ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन तैयार हो रहा है। छह चार्जिंग प्वाइंट लगाए गए हैं। एक बार में 12 सिटी बस एकसाथ इस चार्जिंग प्वाइंट से चार्ज हो सकती है। बसों को चार्ज होने में करीब आधे घंटे का समय लगेगा। एक सप्ताह के अंदर चार्जिंग स्टेशन तैयार हो जाएंगे। वहीं, जीएमडीए ने करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर-48 में ई-बस डिपो तैयार कर लिया है। इस ई-बस डिपो में करीब 100 ई-बस खड़ी हो पाएंगी। इस ई-बस डिपो में बिजली घर भी बनकर तैयार है। जीएमसीबीएल के आग्रह पर गुरुग्राम नगर निगम ने शहरी एवं आवासन मंत्रालय से शहरी विकास फंड के तहत 500 ई-बस उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।
सिटी बसों में कार्ड सेवा को शुरू किया जाएगा
जीएमसीबीएल की तरफ से अगले सप्ताह सिटी बस में सफर करने के लिए नए कार्ड की सेवा को शुरू किया जाएगा। बुधवार को जीएमसीबीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि 100 रुपये में यह कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। चौधरी ने बताया कि ई-बस का ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। तीन दिन तक तीन रूट पर बस का ट्रायल होगा। इस माह के अंत तक कुछ सिटी बस आ जाएंगी। इनका संचालन पुराने और नए गुरुग्राम के रूटों पर किया जाएगा। इससे परिवहन सेवा में सुधार होगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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